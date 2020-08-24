https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

"Спасибо не услышали". В Омске рассказали о контактах с женой Навального

Супруга госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального Юлия много раз встречалась с местными и столичными врачами, но ни разу публично не поблагодарила РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T09:16

2020-08-24T09:16

2020-08-24T09:44

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Супруга госпитализированного в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> Юлия много раз встречалась с местными и столичными врачами, но ни разу публично не поблагодарила их за лечение, заявил журналистам на пресс-конференции главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.

Егор Панкратов Муж и жена, одна сатана...... Негодяи и русофобы..... 106

Maks Sirota Зачем вообще о них писать, пусть и не приезжает назад, а живёт в Берлине, Нью-Йорке. Это их проект и тут он не нужен. 53

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москва

томск

омск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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