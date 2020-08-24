"Спасибо не услышали". В Омске рассказали о контактах с женой Навального
09:16 24.08.2020 (обновлено: 09:44 24.08.2020)
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Супруга Алексея Навального Юлия
ОМСК, 24 авг - РИА Новости. Супруга госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального Юлия много раз встречалась с местными и столичными врачами, но ни разу публично не поблагодарила их за лечение, заявил журналистам на пресс-конференции главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
"Я могу сказать, что мы с Юлией Борисовной, с его (Навального – ред.) женой, в моем кабинете встречались, ну, как минимум раз пять. Более того - с приглашением врачей, в том числе врачей прибывших к нам из города Москва, очень толковых и высококлассных специалистов, где она задавала им вопросы - они отвечали. Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне - нет. Может быть она кому-то другому сказала? Но у меня в кабинете, мне или при мне - я такого не услышал", - сказал Мураховский.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.