https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576218857.html

Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального

Алексей Навальный до сих пор остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в письме, адресованном омским медикам, сообщили в берлинской клинике Charite,... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T08:32

2020-08-24T08:32

2020-08-24T09:55

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

происшествия

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<strong>ОМСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Алексей Навальный до сих пор остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в письме, адресованном омским медикам, сообщили в берлинской клинике Charite, заявил на пресс-конференции журналистам главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.В четверг самолет, на борту которого Навальный следовал из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него может быть токсическое отравление. В больнице заявляли, что отравление может быть лишь одной из возможных причин состояния пациента, он находится в коме и ему оказывают всю необходимую медпомощь. По словам руководства медучреждения, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не обнаружено, врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального вывезли из России и госпитализировали в берлинскую клинику Charite."Немецкие коллеги нам очень благодарны и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти", - добавил он.Мураховский подчеркнул, что медикам омской больницы с большими усилиями удалось спасти жизнь Навального, и в этом нельзя сомневаться."БСМП-1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя", - отметил Мураховский.По словам главврача, лечение осуществлялось оперативно, и врачи действовали с Навальным, как с любым другим пациентом.

https://ria.ru/20200823/koma-1576210850.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208896.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, происшествия