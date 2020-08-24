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Депутат Госдумы оценил вероятность отмены транспортного налога
Отмена транспортного налога в сегодняшних реалиях маловероятна, такая инициатива была бы актуальна 12 лет назад, заявил РИА Новости первый зампредседателя Союза РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T23:47
2020-08-24T23:47
россия
форум "армия — 2020"
союз машиностроителей россии
владимир гутенев
госдума рф
экономика
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости</strong>. Отмена транспортного налога в сегодняшних реалиях маловероятна, такая инициатива была бы актуальна 12 лет назад, заявил РИА Новости первый зампредседателя <a href="https://ria.ru/organization_Sojuz_mashinostroitelejj_Rossii" target="_blank">Союза машиностроителей</a> России, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gutenev_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Гутенев</a>.Ранее член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы </a>по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года."Я считаю, что в нынешних условиях это маловероятная инициатива, до конца не проработанная. Транспортный налог зачисляется в региональные бюджеты, а если он будет погружен в акцизы на горючее, то он будет зачисляться в федеральный бюджет. Конечно, мы понимаем, что за счет субсидий федерального центра можно выровнять эту систему. С точки зрения ряда экспертов, это более справедливая система - насколько ты интенсивно эксплуатируешь автомобиль, насколько ты много тратишь горючего, столько ты и должен заплатить за восстановление дорожного полотна, то есть здесь есть определенная справедливость", - сказал Гутенев на форуме "Армия-2020".Как считает депутат, такая система была бы актуальной еще 10-12 лет назад."Поэтому необходимо смотреть, что это может дать, насколько более справедливой станет система, понимая, что не должна увеличиться налоговая нагрузка на население, мы и так сейчас платим довольно много налогов", - подчеркнул он.По словам парламентария, увеличение затрат на администрирование при переходе с одного налога на другой в любом случае повлечет определенные финансовые издержки."Поэтому необходима глубокая экспертная работа, но, думаю, что к 2021 году закончить ее вряд ли удастся, хотя такая схема взимания транспортного налога через акцизы в горючем имеет право на жизнь", - заключил Гутенев.Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>", полигона "Алабино" и аэродрома "Кубинка".РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером международного военно-технического форума "Армия-2020".
https://ria.ru/20200820/nalog-1576064074.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576056512.html
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россия, форум "армия — 2020", союз машиностроителей россии, владимир гутенев, госдума рф, экономика

Депутат Госдумы оценил вероятность отмены транспортного налога

23:47 24.08.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВладимир Гутенев
Владимир Гутенев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг - РИА Новости. Отмена транспортного налога в сегодняшних реалиях маловероятна, такая инициатива была бы актуальна 12 лет назад, заявил РИА Новости первый зампредседателя Союза машиностроителей России, депутат Госдумы Владимир Гутенев.
Ранее член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.
"Я считаю, что в нынешних условиях это маловероятная инициатива, до конца не проработанная. Транспортный налог зачисляется в региональные бюджеты, а если он будет погружен в акцизы на горючее, то он будет зачисляться в федеральный бюджет. Конечно, мы понимаем, что за счет субсидий федерального центра можно выровнять эту систему. С точки зрения ряда экспертов, это более справедливая система - насколько ты интенсивно эксплуатируешь автомобиль, насколько ты много тратишь горючего, столько ты и должен заплатить за восстановление дорожного полотна, то есть здесь есть определенная справедливость", - сказал Гутенев на форуме "Армия-2020".
Как считает депутат, такая система была бы актуальной еще 10-12 лет назад.
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"Поэтому необходимо смотреть, что это может дать, насколько более справедливой станет система, понимая, что не должна увеличиться налоговая нагрузка на население, мы и так сейчас платим довольно много налогов", - подчеркнул он.
По словам парламентария, увеличение затрат на администрирование при переходе с одного налога на другой в любом случае повлечет определенные финансовые издержки.
"Поэтому необходима глубокая экспертная работа, но, думаю, что к 2021 году закончить ее вряд ли удастся, хотя такая схема взимания транспортного налога через акцизы в горючем имеет право на жизнь", - заключил Гутенев.
Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона "Алабино" и аэродрома "Кубинка".
РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером международного военно-технического форума "Армия-2020".
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РоссияФорум "Армия — 2020"Союз машиностроителей РоссииВладимир ГутеневГосдума РФЭкономика
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