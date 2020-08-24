https://ria.ru/20200824/medvedchuk-1576217740.html

В Раде назвали трех главных врагов Украины

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал тремя главным врагами Украины деградацию,... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T07:10

2020-08-24T07:10

2020-08-24T07:10

ситуация на украине

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> назвал тремя главным врагами <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию. Заявление политика, приуроченное ко Дню независимости страны, опубликовано на <a href="https://zagittya.com.ua/news/stati/viktor_medvedchuk_tri_glavnyh_vraga_ukrainy_ili_itogi_29_let_nezavisimosti.html" target="_blank">сайте</a> партии.По словам Медведчука, в 1991 году провозглашение Украиной независимости воспринималось как важная веха на пути к суверенитету, процветанию страны и благополучию ее граждан. При этом он выразил мнение, что надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались."Парламентарии из правящей партии "Слуга народа" позволяют себе в Верховной Раде щеголять в футболках с надписью: "Имею право на ошибку". Нет, уже не имеете. Количество ошибок и просчетов власти зашкаливает. Вы стали властью, причем, как никто и никогда в истории Украины, получили всю ее полноту. И обязаны использовать ее для борьбы с тремя главными врагами Украины: деградацией, деиндустриализацией и деинтеллектуализацией", - заявил политик.Медведчук призвал прекратить сползание страны в "пропасть", указав, что деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация негативно влияют на все сферы жизни. По его мнению, можно сделать вывод о том, что в последние годы Украиной руководят "команды разрушителей и ликвидаторов". "И свою бурную деятельность они осуществляют в условиях внешнего управления Украиной и под "чутким" руководством заокеанских хозяев, заинтересованных в получении полного контроля над нашей страной и превращении ее в колонию, что ничего общего не имеет с реальной независимостью и суверенитетом", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20200822/zelenskiy-1576126947.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576205886.html

Негатив Сплошной ! Хорошо сказал! 58

Gloomy Humorist Ну это по мнению Медведчука, мнение меньшинства. Большинство, вероятно, деградацию врагом не считает 55

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире