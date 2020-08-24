https://ria.ru/20200824/latushko-1576243503.html

Член КС Белоруссии заявил об "угрозах из-за рубежа"

Член президиума КС белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что "получает угрозы из-за рубежа". РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:03

2020-08-24T15:03

2020-08-24T15:03

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума КС белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что "получает угрозы из-за рубежа".Он отказался уточнить, из какой страны получает угрозы.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576242742.html

https://ria.ru/20200820/1576023260.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире