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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/latushko-1576243503.html
Член КС Белоруссии заявил об "угрозах из-за рубежа"
Член президиума КС белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что "получает угрозы из-за рубежа". РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:03
2020-08-24T15:03
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума КС белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что "получает угрозы из-за рубежа".Он отказался уточнить, из какой страны получает угрозы.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576242742.html
https://ria.ru/20200820/1576023260.html
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павел латушко, светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире

Член КС Белоруссии заявил об "угрозах из-за рубежа"

15:03 24.08.2020
1549
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Член президиума КС белорусской оппозиции Павел Латушко сообщил, что "получает угрозы из-за рубежа".
"Поступают новые угрозы из-за рубежа. Передавали угрозы в том числе через моих друзей, знакомых. Что я должен делать... Это ежедневно бывает. Через интернет, через Telegram", - сказал Латушко журналистам.
Пресс-конференция членов Координационного совета оппозиции в Минске
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Он отказался уточнить, из какой страны получает угрозы.
"Если говорить о предыдущих фактах, то это были достаточно серьезные беседы", - заявил Латушко.
Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
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Член КС Белоруссии Латушко заявил, что опасается задержания
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНВ мире
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