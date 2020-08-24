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Туризм
https://ria.ru/20200824/kurorty-1576240702.html
Эксперты назвали курорты, которые выбрали организованные туристы с детьми
По данным сервиса поиска и покупки туров, большинство семейных клиентов компании (71 процент) выбирают для отдыха с детьми турецкие курорты, 27 процентов —... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T18:47
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туризм
туризм
туристы
новости - туризм
сочи
турция
республика крым
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>По данным сервиса поиска и покупки туров, большинство семейных клиентов компании (71 процент) выбирают для отдыха с детьми турецкие курорты, 27 процентов — российские (Крым, Сочи, Краснодарский край), а еще два процента таких путешественников отправились в Абхазию, сообщает Level.Travel.По словам экспертов, такое распределение семейных туристов отражается и на средних чеках по направлениям. Так, отдых в Турции в августе 2020 года обходится гостям в среднем в 109 тысяч рублей, однако тем, кто с детьми — на 13 процентов дороже — 123 тысячи рублей. В то время, как поездка в Сочи стоит в среднем 50 тысяч рублей, а с детьми на 30 процентов дороже — 65 тысяч рублей.Интересно отметить, что горизонт планирования путешествий этим летом сильно сократился. На данный момент, 63 процента всех клиентов компании приобретают туры с вылетом в ближайшие две недели. В среднем поездки планируют всего за восемь дней. Такое распределение продиктовано, с одной стороны, опасениями людей по поводу эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, а с другой — началом учебного года: родители стараются успеть вывезти детей на море до конца лета.
https://ria.ru/20200823/anapa-1576100705.html
сочи
турция
республика крым
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туризм, туристы, новости - туризм, сочи, турция, республика крым

Эксперты назвали курорты, которые выбрали организованные туристы с детьми

18:47 24.08.2020 (обновлено: 18:48 24.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. По данным сервиса поиска и покупки туров, большинство семейных клиентов компании (71 процент) выбирают для отдыха с детьми турецкие курорты, 27 процентов — российские (Крым, Сочи, Краснодарский край), а еще два процента таких путешественников отправились в Абхазию, сообщает Level.Travel.
По словам экспертов, такое распределение семейных туристов отражается и на средних чеках по направлениям. Так, отдых в Турции в августе 2020 года обходится гостям в среднем в 109 тысяч рублей, однако тем, кто с детьми — на 13 процентов дороже — 123 тысячи рублей. В то время, как поездка в Сочи стоит в среднем 50 тысяч рублей, а с детьми на 30 процентов дороже — 65 тысяч рублей.
Интересно отметить, что горизонт планирования путешествий этим летом сильно сократился. На данный момент, 63 процента всех клиентов компании приобретают туры с вылетом в ближайшие две недели. В среднем поездки планируют всего за восемь дней.
Такое распределение продиктовано, с одной стороны, опасениями людей по поводу эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, а с другой — началом учебного года: родители стараются успеть вывезти детей на море до конца лета.
Отдыхающие в Анапе
23 августа, 12:39Туризм
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСочиТурцияРеспублика Крым
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