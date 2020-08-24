https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html

Ученый оценил новую версию появления коронавируса

Теория о возникновении коронавируса в 2012 году вызывает у специалистов ряд вопросов и сомнений, заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в эфире... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T20:42

2020-08-24T20:42

2020-08-24T23:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

юньнань

китай

наука

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Теория о <a href="https://ria.ru/20200816/1575857811.html" target="_blank">возникновении коронавируса</a> в 2012 году вызывает у специалистов ряд вопросов и сомнений, заявил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в эфире телеканала <a href="https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20208241918-VqwlA.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Звезда"</a>.Ранее издание <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12413978/coronavirus-first-appeared-in-chinese-miners/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Sun</a> со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон опубликовало гипотезу, согласно которой первые пациенты с COVID-19 могли появиться еще в 2012 году. Исследователи нашли записи врача, лечившего горняков из китайской провинции Юньнань с характерными для нового вируса симптомами. Трое из шести рабочих позже скончались. Авторы теории пришли к выводу, что эти случаи указывают на то, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму гораздо раньше, чем принято считать."У меня возникают большие сомнения по поводу этого расследования британских ученых, такого в медицине не бывает. Я думаю, что это фальшивка", — заявил эксперт.Он также отметил, что журналы восьмилетней давности, в которых опубликованы записи "врача с неизвестной фамилией", не вызывают доверия.Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн <a href="https://ria.ru/20200817/1575884111.html" target="_blank">заявил РИА Новости</a>, что данная гипотеза, скорее всего, "так и останется гипотезой". Никакого влияния на современное течение пандемии она оказать не сможет, уверен он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html

юньнань

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юньнань, китай, наука, в мире