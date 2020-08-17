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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575884111.html
Эксперт оценил вероятность появления COVID-19 в 2012 году
Появление коронавирусной инфекции в 2012 году – это лишь гипотеза, подтвердить ее или опровергнуть можно с помощью исследования сыворотки крови у людей, живущих РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, в мире

Эксперт оценил вероятность появления COVID-19 в 2012 году

12:18 17.08.2020 (обновлено: 13:36 17.08.2020)
17091
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Появление коронавирусной инфекции в 2012 году – это лишь гипотеза, подтвердить ее или опровергнуть можно с помощью исследования сыворотки крови у людей, живущих в округе, где предположительно 8 лет назад произошло заражение коронавирусом, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее издание The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон сообщило, что новый коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Исследователи обнаружили записи врача, лечившего горняков из китайской провинции Юньнань, которые две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей. У заболевших проявлялись симптомы, характерные для COVID-19: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Пациентам понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих скончались, говорится в материале.
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"Это гипотеза, она основана на записях врача, который наблюдал эти случаи. Если бы были выделены штаммы коронавируса при этом, то была бы возможность четко доказать, что это тот же или не тот же вирус, потому что если вы имеете штамм, то можно выделить РНК из этого вируса и сравнить ее с РНК того вируса, который сейчас вызвал пандемию. Если такие штаммы не были выделены, то гипотеза так и останется гипотезой", - рассказал Альтштейн.
Он уточнил, что дополнительно ученые могут провести исследование сыворотки крови людей в той области, где предположительно были случаи заражения. Если гипотеза подтвердится, то у многих жителей должны быть антитела к коронавирусу, пояснил Альтштейн.
При этом, по его словам, у первых заболевших антител уже не должно остаться, а если это был COVID-19, который передавался другим людям, то у заболевших в 2018-2019 годах антитела будут.
"Те, кто выдвинул гипотезу, у них есть чем заняться. Это интересная гипотеза, но никакого влияния на современное течение пандемии она не может оказать", - подчеркнул вирусолог.
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