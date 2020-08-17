Эксперт оценил вероятность появления COVID-19 в 2012 году

"Это гипотеза, она основана на записях врача, который наблюдал эти случаи. Если бы были выделены штаммы коронавируса при этом, то была бы возможность четко доказать, что это тот же или не тот же вирус, потому что если вы имеете штамм, то можно выделить РНК из этого вируса и сравнить ее с РНК того вируса, который сейчас вызвал пандемию. Если такие штаммы не были выделены, то гипотеза так и останется гипотезой", - рассказал Альтштейн.