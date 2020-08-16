Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200816/1575857811.html
Раскрыта новая версия появления возбудителя COVID-19
Новый коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, пишет The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-17T02:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юньнань
китай
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665790_0:169:1801:1182_1400x0_80_0_0_68c0aa98dc3f31c227c88276b7472bc6.jpg
https://ria.ru/20200816/1575854854.html
Враньё все это. Этот вирус скорее всего оружие, а сейчас запутывают следы всеми способами.
218
Скоро до инопланетян доберутся..,
146
30
юньнань
китай
ухань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665790_0:169:1801:1182_1400x0_80_0_0_68c0aa98dc3f31c227c88276b7472bc6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665790_0:0:1801:1350_1400x0_80_0_0_f63486ce1688975599a59da1dfe59253.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665790_225:0:1575:1350_1400x0_80_0_0_12a76d94d548749e9bafd0bee19fd916.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юньнань, китай, ухань, в мире

Раскрыта новая версия появления возбудителя COVID-19

16:15 16.08.2020 (обновлено: 02:29 17.08.2020)
233893
© Depositphotos / javarmanЛетучая мышь
Летучая мышь
© Depositphotos / javarman
Летучая мышь. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новый коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, пишет The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон.
Исследователи обнаружили записи врача, лечившего горняков из китайской провинции Юньнань, которые две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей. У заболевших проявлялись симптомы, характерные для COVID-19: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Пациентам понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих скончались.
Разговор по видеосвязи
Вчера, 14:53Распространение нового коронавируса
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Образцы анализов шахтеров направили в лабораторию в Ухане, где было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Таким образом, как подчеркивают исследователи, есть основание считать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.
На протяжении последних месяцев выдвигались различные версии возникновения нового коронавируса. При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что инфекция еще не так хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы. Эксперты продолжают исследования.
По последним данным, количество зараженных во всем мире превысило 21 миллион человек, свыше 761 тысячи пациентов скончалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
109611114419184
Обсудить 30
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЮньнаньКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Враньё все это. Этот вирус скорее всего оружие, а сейчас запутывают следы всеми способами.
16 августа, 17:23
Stepan Stepan
175810034
Скоро до инопланетян доберутся..,
16 августа, 16:23
Арсений Новиков
783721028
Рекомендуем
Разговор по видеосвязи
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Кумкват
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Айсултан Назарбаев
В Лондоне умер 30-летний внук Назарбаева
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Названы самые опасные места распространения коронавируса
Тунец на прилавке торгового ряда
Названы смертельно опасные продукты
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
В России прокомментировали запуск украинского флага в сторону Крыма
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Американское СМИ раскрыло планы США и Израиля по борьбе с С-400
Художественный руководитель театра Николай Губенко
Умер Николай Губенко
Флаг НАТО
В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Задержанные в Минске россияне раскрыли детали поездки в Белоруссию
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках "перекупить" ученых
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга
Где готовят гильотину для доллара и когда она сработает
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова
Мужчина из Сочи, жонглировавший двухмесячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях
В Сочи арестовали жонглировавших ребенком родителей
Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь
Акции в поддержку и против властей Белоруссии. Онлайн-репортаж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
03:27Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:15В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
03:12Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
03:08Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
03:02В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
03:02Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
02:43В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
02:42В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
02:10Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
00:57Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
00:56В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
00:23Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
00:18Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
00:15Названы регионы России с самым доступным бензином
00:00Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
23:56Макрон поддержал протесты в Белоруссии
23:29В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Лента новостейМолния