https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576243303.html

Кравчук похвастался американской "озоновой маской" от коронавируса

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что носит специальное устройство от коронавируса, которое... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:59

2020-08-24T14:59

2020-08-24T14:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

дмитрий гордон

леонид кравчук

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a>, экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что носит специальное устройство от коронавируса, которое при помощи озона якобы защищает от заболевания.Ранее СМИ обратили внимание на то, что пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> начал носить на груди бейдж-блокатор вирусов. Он рассказал, что точно не знает, защищает ли от коронавируса антибактериальный бейдж, приобретенный им в аптеке, и отметил, что с его побочными эффектами он не сталкивался. Позднее Песков заразился коронавирусом.В ходе интервью с Кравчуком украинский журналист <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-gordon/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Гордон</a> обратил внимание, что на шее у экс-президента надето некое устройство, и поинтересовался о его назначении."Это "маска" от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареи, заряжается и озон (производит - ред.). Воздух постоянно туда идет и убивает микробы. Вот я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы, я так надеюсь", - сказал Кравчук в интервью, опубликованном в понедельник в <a href="https://www.youtube.com/user/DmytriyGordon/featured" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> журналиста.Минздрав Украины ранее сообщил, что в стране зафиксированы 106 757 случаев инфицирования COVID-19, скончались 2293 человека, 52 524 выздоровели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200823/timoshenko-1576196936.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

сергей петров Индейцы были очень рады всяким безделушкам,которым белые приписывали разные чудодейственные свойства. 11

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, дмитрий гордон, леонид кравчук, украина, в мире