Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/kitay-1576205248.html
Разгадана любовь китайцев к компартии
Давайте договоримся, не надо длинных экскурсов в историю Компартии Китая или сложных разговоров о национальных особенностях и прочем. Вместо этого посмотрим —... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:00
2020-08-24T08:01
пекин
китай
сша
авторы
мнение - авторы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151384/34/1513843441_0:0:5001:2814_1400x0_80_0_0_b4876adc49c995a6f02ca37242017294.jpg
Давайте договоримся, не надо длинных экскурсов в историю Компартии <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> или сложных разговоров о национальных особенностях и прочем. Вместо этого посмотрим — нет ли чего-то полезного для нас в потоке публикаций на тему "почему китайский народ любит свою компартию".Разговор этот в Поднебесной только набирает интенсивность к предстоящему столетнему юбилею КПК — 23 июля 2021 года — и будет идти почти год. Однако уже сегодня из потока размышлений на обозначенную тему можно выловить всякие жемчужины. Начинают отвечать на этот вопрос разные авторы с чего-то стандартного ("потому что партия и народ едины"), но дальше обязательно говорят нечто, пригодное и к нашему сегодняшнему употреблению.Ну вот, <a href="http://en.people.cn/n3/2020/0817/c90000-9732470.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">например</a>: КПК нашла для нации путь, который наиболее соответствует "национальным условиям" и лучше всего помогает решать существующие проблемы. Причем обнаружение этого пути далось "ценой большой крови". Компартия теперь "верит в правду, исходящую из фактов" и "охраняет себя от идейной жесткости или окаменевших старых подходов".То есть — если перевести на русский эти, всем китайцам понятные, пассажи — заслуга компартии в том, что, пусть и "ценой большой крови", она сумела перестать быть коммунистической. Или, скажем так, радикально обновила понимание того, что такое коммунистические цели и методы. Никакого больше равенства в нищете, отмены частной собственности и бесклассового общества. Результат: люди в стране стали богатыми. А если кошка ловит мышей, то всем понятно, что это хорошая кошка, как бы ее ни звали.Для сторонников "окаменевших старых подходов" в утешение осталось название партии. Таких людей было много — начиная с 1978 года, когда стартовали реформы. И все они говорили, что "не могут поступиться принципами". В итоге принципы на бумаге им оставили. Хотя тут есть еще одно соображение: громить компартию сегодня ради процветания завтра — это и в 1978 году, и позже казалось безумной идеей. Кто и что тогда будет год за годом искать пути к процветанию? Наскоро созданная непонятно кем новая власть?Тут уместна еще одна цитата из потока предъюбилейных комментариев. Оказывается, компартия в Китае — <a href="http://en.people.cn/n3/2020/0701/c90000-9705569.html" target="_blank">это операционная система</a>. В том смысле, что страна с ее ресурсами, производствами и населением — это компьютерное железо, звенья которого сами по себе работать не могут. Чтобы они работали, нужна одна объединяющая операционная система, как ее ни называй. А это, по мысли автора, партия и контролируемое ею правительство.При этом операционные системы западного мира, говорит он, регулярно обваливаются, потому что построены по иному принципу. Там партий несколько потому, что они искусственно делят общества на разные, антагонистические друг другу части, и борются партии за то, чтобы именно их часть доминировала над всеми прочими. А у КПК другой рефлекс — объединять общество. Интересная мысль с точки зрения марксистских идей о борьбе классов, не правда ли?Коммунизм в классической советской версии — это попытки насадить удушающий коллективизм и как бы равенство. Все нынешние успехи Китая можно приписать умному сочетанию бешеного китайского индивидуализма (помогающего кому-то зарабатывать миллионы) и традиционного, еще до нашей эры существовавшего коллективизма. Сегодня партийные идеологи гордо объясняют, что если нужно, то "включаем" коллективизм, как это было в борьбе с вирусом. Всех лечили одинаково и бесплатно, мобилизовав тысячи медиков для работы, по сути, в двух провинциях; в Ухане даже спасли семерых пациентов <a href="http://www.chinadaily.com.cn/a/202007/01/WS5efbd54ea31083481725647a_1.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">в возрасте за сто</a>…Хорошо, это то, что и должны говорить китайские публицисты в нашем, юбилейном случае. А вот республиканская пропаганда в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, наоборот, считает КПК олицетворением коммунистического зла, но подчеркивает: мы, республиканцы, всей душой за великий китайский народ, мы лишь против угнетающей этот народ компартии. То есть, как всегда, предполагается, что, чуть нажми на очередную "неправильную" страну, и она радостно свергнет режим.Тем более эффектной оказалась июльская публикация <a href="https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/07/long-term-survey-reveals-chinese-government-satisfaction/" target="_blank" rel="nofollow noopener">результатов исследования</a> в Гарварде (США) на ту самую тему: насколько китайский народ любит КПК — и почему. Это сенсационная работа по двум причинам. Во-первых, исследования велись с 2003 года. Во-вторых, это единственная в мире попытка независимого анализа общественного мнения в огромной стране, где зарубежные социологические службы без разрешения не работают, а местные находятся под перманентным зарубежным подозрением.И вот с этим подозрением и пристрастием гарвардская команда выясняла вопрос о любви народа к партии, то есть во всех случаях поправки и допущения делались не в пользу <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a>. Применялась вся мощь американской социологической технологии. Оказалось, с того самого 2003 года популярность компартии лишь росла, последние имеющиеся результаты показывают 95,5% полной или частичной удовлетворенности ее действиями. При этом анализировались не только богатые приморские, но также и бедные внутренние провинции. В последних, однако, партию и правительство любят еще больше.Правда, тут есть специфика: местные власти далеко не так популярны ("полное удовлетворение" иной раз составляет всего 11,3%). У центральной же власти, то есть КПК, репутация инстанции, в которую можно пожаловаться на неправоту местных начальников. А центр научился, сосредотачивая в Пекине немалые ресурсы, грамотно вмешиваться и делать то, что жители провинций требуют. Это технология, и неплохая.Гарвардские открытия в США были замечены и откомментированы. Например, <a href="https://www.marketwatch.com/story/these-numbers-show-just-how-much-the-lives-of-everyday-chinese-have-improved-in-recent-decades-2019-10-02" target="_blank" rel="nofollow noopener">так</a>: а что вы хотите от страны, где нынешних жителей от массового голода отделяет всего одно поколение? Доход на душу населения в 1978-м был 307 долларов, сейчас 7755, продолжительность жизни, соответственно, выросла с 65,9 до 76,5 года. И вы нам еще будете говорить, что китайский народ "жаждет свободы" от такой правящей партии?
https://ria.ru/20200807/1575459208.html
https://ria.ru/20200728/1575006052.html
https://ria.ru/20200727/1574946832.html
https://ria.ru/20200409/1569761220.html
https://ria.ru/20200529/1572136978.html
пекин
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151384/34/1513843441_0:0:4445:3333_1400x0_80_0_0_5639541bec63aabb013ba1ed884876b6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пекин, китай, сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Разгадана любовь китайцев к компартии

08:00 24.08.2020 (обновлено: 08:01 24.08.2020)
2625
© AP Photo / Andy WongЖенщина фотографируется у флага Коммунистической партии Китая в Шанхае
Женщина фотографируется у флага Коммунистической партии Китая в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong
Женщина фотографируется у флага Коммунистической партии Китая в Шанхае. Архивное фото
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Давайте договоримся, не надо длинных экскурсов в историю Компартии Китая или сложных разговоров о национальных особенностях и прочем. Вместо этого посмотрим — нет ли чего-то полезного для нас в потоке публикаций на тему "почему китайский народ любит свою компартию".
Разговор этот в Поднебесной только набирает интенсивность к предстоящему столетнему юбилею КПК — 23 июля 2021 года — и будет идти почти год. Однако уже сегодня из потока размышлений на обозначенную тему можно выловить всякие жемчужины. Начинают отвечать на этот вопрос разные авторы с чего-то стандартного ("потому что партия и народ едины"), но дальше обязательно говорят нечто, пригодное и к нашему сегодняшнему употреблению.
Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
7 августа, 08:00
Шекспир глазами китайца и безграмотная демократия
Ну вот, например: КПК нашла для нации путь, который наиболее соответствует "национальным условиям" и лучше всего помогает решать существующие проблемы. Причем обнаружение этого пути далось "ценой большой крови". Компартия теперь "верит в правду, исходящую из фактов" и "охраняет себя от идейной жесткости или окаменевших старых подходов".
То есть — если перевести на русский эти, всем китайцам понятные, пассажи — заслуга компартии в том, что, пусть и "ценой большой крови", она сумела перестать быть коммунистической. Или, скажем так, радикально обновила понимание того, что такое коммунистические цели и методы. Никакого больше равенства в нищете, отмены частной собственности и бесклассового общества. Результат: люди в стране стали богатыми. А если кошка ловит мышей, то всем понятно, что это хорошая кошка, как бы ее ни звали.
Для сторонников "окаменевших старых подходов" в утешение осталось название партии. Таких людей было много — начиная с 1978 года, когда стартовали реформы. И все они говорили, что "не могут поступиться принципами". В итоге принципы на бумаге им оставили. Хотя тут есть еще одно соображение: громить компартию сегодня ради процветания завтра — это и в 1978 году, и позже казалось безумной идеей. Кто и что тогда будет год за годом искать пути к процветанию? Наскоро созданная непонятно кем новая власть?
Военный жестикулирует недалеко от Запретного города в Пекине
28 июля, 08:00
Зачем США пытаются оживить призрак коммунистической угрозы?
Тут уместна еще одна цитата из потока предъюбилейных комментариев. Оказывается, компартия в Китае — это операционная система. В том смысле, что страна с ее ресурсами, производствами и населением — это компьютерное железо, звенья которого сами по себе работать не могут. Чтобы они работали, нужна одна объединяющая операционная система, как ее ни называй. А это, по мысли автора, партия и контролируемое ею правительство.
При этом операционные системы западного мира, говорит он, регулярно обваливаются, потому что построены по иному принципу. Там партий несколько потому, что они искусственно делят общества на разные, антагонистические друг другу части, и борются партии за то, чтобы именно их часть доминировала над всеми прочими. А у КПК другой рефлекс — объединять общество. Интересная мысль с точки зрения марксистских идей о борьбе классов, не правда ли?
Коммунизм в классической советской версии — это попытки насадить удушающий коллективизм и как бы равенство. Все нынешние успехи Китая можно приписать умному сочетанию бешеного китайского индивидуализма (помогающего кому-то зарабатывать миллионы) и традиционного, еще до нашей эры существовавшего коллективизма. Сегодня партийные идеологи гордо объясняют, что если нужно, то "включаем" коллективизм, как это было в борьбе с вирусом. Всех лечили одинаково и бесплатно, мобилизовав тысячи медиков для работы, по сути, в двух провинциях; в Ухане даже спасли семерых пациентов в возрасте за сто
Дети на ступенях копии здания Капитолия США во Парке мира в Пекине
27 июля, 08:00Президентские выборы в США - 2020
Китай обречен на холодную войну — 2 с Америкой
Хорошо, это то, что и должны говорить китайские публицисты в нашем, юбилейном случае. А вот республиканская пропаганда в США, наоборот, считает КПК олицетворением коммунистического зла, но подчеркивает: мы, республиканцы, всей душой за великий китайский народ, мы лишь против угнетающей этот народ компартии. То есть, как всегда, предполагается, что, чуть нажми на очередную "неправильную" страну, и она радостно свергнет режим.
Тем более эффектной оказалась июльская публикация результатов исследования в Гарварде (США) на ту самую тему: насколько китайский народ любит КПК — и почему. Это сенсационная работа по двум причинам. Во-первых, исследования велись с 2003 года. Во-вторых, это единственная в мире попытка независимого анализа общественного мнения в огромной стране, где зарубежные социологические службы без разрешения не работают, а местные находятся под перманентным зарубежным подозрением.
И вот с этим подозрением и пристрастием гарвардская команда выясняла вопрос о любви народа к партии, то есть во всех случаях поправки и допущения делались не в пользу Пекина. Применялась вся мощь американской социологической технологии. Оказалось, с того самого 2003 года популярность компартии лишь росла, последние имеющиеся результаты показывают 95,5% полной или частичной удовлетворенности ее действиями. При этом анализировались не только богатые приморские, но также и бедные внутренние провинции. В последних, однако, партию и правительство любят еще больше.
Мужчина в медицинской маске рядом с фигурой глобуса в парке в Ухане
9 апреля, 08:00
Китайцы захватили всемирное здравоохранение. Что теперь будет
Правда, тут есть специфика: местные власти далеко не так популярны ("полное удовлетворение" иной раз составляет всего 11,3%). У центральной же власти, то есть КПК, репутация инстанции, в которую можно пожаловаться на неправоту местных начальников. А центр научился, сосредотачивая в Пекине немалые ресурсы, грамотно вмешиваться и делать то, что жители провинций требуют. Это технология, и неплохая.
Гарвардские открытия в США были замечены и откомментированы. Например, так: а что вы хотите от страны, где нынешних жителей от массового голода отделяет всего одно поколение? Доход на душу населения в 1978-м был 307 долларов, сейчас 7755, продолжительность жизни, соответственно, выросла с 65,9 до 76,5 года. И вы нам еще будете говорить, что китайский народ "жаждет свободы" от такой правящей партии?
Философ Фрэнсис Фукуяма
29 мая, 08:00
Френсис Фукуяма и ужас китайской тоталитарности
6503108
Обсудить 0
ПекинКитайСШААвторыМнение - АвторыВ мире
Рекомендуем
Джо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден обещает убить американскую экономику
Флаги стран Евросоюза
Пересмотреть итоги Второй мировой: Лихтенштейн — за, Чехия не готова
Американские военные в Польше
"Уже перебрасывают штабы": что армия США готовит на востоке Европы
Прохожий на площади Независимости в Киеве
В Раде назвали трех главных врагов Украины
Женщина с ребенком у фонтана
Без криков и споров: как справиться с детской аутоагрессией
Певица Лариса Долина выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Все вернется! Как Koktebel Jazz Party стал совершеннолетним
Глобальное потепление и изменение климата
Что происходит на самом деле – глобальное потепление или похолодание
Татьяна
"Даже папой не называют". Семейная драма, где "заложники" — дети
Здание гостиницы (19 век)
Заповедник модерна и сапожная столица. Что это за Кимры такие!
Индийский красный скорпион
Россиянку укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Алексей Пушков
"Выглядит решительно": Пушков оценил видео с держащим автомат Лукашенко
Девушка с мобильным телефоном в Санкт-Петербурге
Пластический хирург назвал болезнь блогеров
Прилавок с креветками на продовольственной ярмарке
В Ленобласти будут выращивать креветки для экспорта в Китай и Европу
Стрельба из миномета
В России создают новейший высокоточный миномет "Грань"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
11:57В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
11:55Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
11:48Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
11:48Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
11:47Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
11:44Еще одна страна отменила карантин для туристов
11:42В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
11:37В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах
11:35На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
11:34Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
11:33Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
11:32В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:31Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
11:29В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
11:24В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
11:18В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
11:17МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
11:15Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
11:13Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой
Лента новостейМолния