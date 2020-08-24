https://ria.ru/20200824/igra-1576250805.html

Петербуржец потратил 763 тысячи рублей в мобильной игре

Пушкинский районный суд Петербурга отказал в иске местному жителю, который хотел вернуть потраченные в онлайн-игре 763 тысячи рублей, сообщили в объединенной... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:35

2020-08-24T16:35

2020-08-24T16:35

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Пушкинский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> отказал в иске местному жителю, который хотел вернуть потраченные в онлайн-игре 763 тысячи рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.Суд установил, что 10 сентября 2018 года истец принял пользовательское соглашение ответчика Mechanist Internet Technologies Co., Ltd, установив на телефон игру "Великий султан". Истец указывал, что с ноября 2018 года по июль 2019 года с его карты было списано в общей сложности 763 550 рублей, о данных операциях он не знал, поскольку не было подключено SMS-информирование.Мужчина просил признать действия по навязыванию платных услуг незаконными и необоснованными, взыскать списанные средства, компенсировать ему моральный вред, а также оштрафовать ответчика за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.Суд установил, что вопреки утверждениям истца, на соответствующей странице игры размещены все необходимые сведения, в том числе и о возможном списании средств."Суд отказал... В соответствии с действующим законодательством РФ, он (истец) вступил в договорные отношения по предоставлению безвозмездных услуг, а также дополнительных платных услуг при наличии у истца такого желания... Также имеются и гиперссылки для перехода на дополнительную информацию об игре "Великий султан". (Истец) был осведомлен об этих обстоятельствах, а также о диапазоне цен на встроенные в приложение покупки. При первичном запуске игры "Великий султан" истцу было предложено ознакомиться и принять условия ее использования. Истец принял данные условия, поскольку без этого невозможно начать игровой процесс", - резюмирует суд.

https://ria.ru/20200820/musor-1576064141.html

Gloomy Humorist "с ноября 2018 года по июль 2019 года с его карты было списано в общей сложности 763 550 рублей, о данных операциях он не знал" Кто там постоянно ноет, что в России плохо живут? 17

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия