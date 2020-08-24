https://ria.ru/20200824/festival-1576255002.html

Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет 19 сентября

Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в формате масштабного телевизионного шоу 19 сентября, в нем примут участие шесть команд из разных регионов России,... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:48

2020-08-24T17:48

2020-08-24T17:48

75 лет великой победы

международный фестиваль фейерверков

ростех

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль фейерверков "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" пройдет в формате масштабного телевизионного шоу 19 сентября, в нем примут участие шесть команд из разных регионов России, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.В фестивале фейерверков "Ростех" в 2020 году примут участие шесть команд из разных регионов России: <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> и <a href="http://ria.ru/location_CHerkessk/" target="_blank" data-auto="true">Черкесска</a>."Помимо захватывающих выступлений ведущих российских пиротехников, зрителей ждет фрагмент праздничного салюта победы 9 мая 1945 года на церемонии открытия. В перерывах между выступлениями участников телезрители смогут поближе познакомиться с городами России и многообразной культурой нашей страны", - добавили организаторы.Каждая из шести команд-участниц готовит программу, посвященную культуре своего региона и вкладу каждого уголка страны в общую победу в войне. По словам организаторов, первая часть - визитная карточка команды, выступление под традиционную и современную музыку, далее - произвольная трехминутная программа.РИА Новости выступает официальным информационным партнером фестиваля фейерверков "Ростех".

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный фестиваль фейерверков, ростех, москва, общество