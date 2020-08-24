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Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет 19 сентября
Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в формате масштабного телевизионного шоу 19 сентября, в нем примут участие шесть команд из разных регионов России,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:48
2020-08-24T17:48
75 лет великой победы
международный фестиваль фейерверков
ростех
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Фестиваль фейерверков "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" пройдет в формате масштабного телевизионного шоу 19 сентября, в нем примут участие шесть команд из разных регионов России, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.В фестивале фейерверков "Ростех" в 2020 году примут участие шесть команд из разных регионов России: <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирска</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> и <a href="http://ria.ru/location_CHerkessk/" target="_blank" data-auto="true">Черкесска</a>."Помимо захватывающих выступлений ведущих российских пиротехников, зрителей ждет фрагмент праздничного салюта победы 9 мая 1945 года на церемонии открытия. В перерывах между выступлениями участников телезрители смогут поближе познакомиться с городами России и многообразной культурой нашей страны", - добавили организаторы.Каждая из шести команд-участниц готовит программу, посвященную культуре своего региона и вкладу каждого уголка страны в общую победу в войне. По словам организаторов, первая часть - визитная карточка команды, выступление под традиционную и современную музыку, далее - произвольная трехминутная программа.РИА Новости выступает официальным информационным партнером фестиваля фейерверков "Ростех".
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международный фестиваль фейерверков, ростех, москва, общество

Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет 19 сентября

17:48 24.08.2020
98
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСалют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Москве
Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в формате масштабного телевизионного шоу 19 сентября, в нем примут участие шесть команд из разных регионов России, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.
"19 сентября впервые в формате масштабного телевизионного шоу пройдет фестиваль фейерверков "Ростех", который в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все желающие смогут насладиться выступлением лучших российских пиротехнических команд", - сообщили организаторы.
В фестивале фейерверков "Ростех" в 2020 году примут участие шесть команд из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска.
"Помимо захватывающих выступлений ведущих российских пиротехников, зрителей ждет фрагмент праздничного салюта победы 9 мая 1945 года на церемонии открытия. В перерывах между выступлениями участников телезрители смогут поближе познакомиться с городами России и многообразной культурой нашей страны", - добавили организаторы.
Каждая из шести команд-участниц готовит программу, посвященную культуре своего региона и вкладу каждого уголка страны в общую победу в войне. По словам организаторов, первая часть - визитная карточка команды, выступление под традиционную и современную музыку, далее - произвольная трехминутная программа.
РИА Новости выступает официальным информационным партнером фестиваля фейерверков "Ростех".
Международный фестиваль фейерверков в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Фестиваль прошел в Братеевском парке Москвы. Пиротехнические шоу показали восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве.
1 из 12

Фестиваль прошел в Братеевском парке Москвы. Пиротехнические шоу показали восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В жюри фестиваля вошли лучшие специалисты пиротехнического дела.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
2 из 12

В жюри фестиваля вошли лучшие специалисты пиротехнического дела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
3 из 12

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На территории фестиваля работали более 30 фудкортов, были организованы скалодром, полоса препятствий, площадка для йоги и настольные игры.

Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит международный фестиваль фейерверков Ростех
4 из 12

На территории фестиваля работали более 30 фудкортов, были организованы скалодром, полоса препятствий, площадка для йоги и настольные игры.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пасмурная погода и периодически срывающиеся с неба капли дождя не помешали москвичам и гостям столицы, которые пришли на открытие фестиваля.

Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит международный фестиваль фейерверков Ростех
5 из 12

Пасмурная погода и периодически срывающиеся с неба капли дождя не помешали москвичам и гостям столицы, которые пришли на открытие фестиваля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Открыло фестиваль пиротехническое шоу победителя прошлогоднего конкурса - команды из Словении.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
6 из 12

Открыло фестиваль пиротехническое шоу победителя прошлогоднего конкурса - команды из Словении.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ноу-хау фестиваля стало светомузыкальное представление с горизонтальными фейерверками, транслируемое с двух 30-метровых башен.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
7 из 12

Ноу-хау фестиваля стало светомузыкальное представление с горизонтальными фейерверками, транслируемое с двух 30-метровых башен.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
8 из 12

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
9 из 12

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В перерывах между выступлениями команд зрители наблюдали светопроекционное шоу от лучших российских специалистов.

Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит международный фестиваль фейерверков Ростех
10 из 12

В перерывах между выступлениями команд зрители наблюдали светопроекционное шоу от лучших российских специалистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для гостей выступали певец Дима Билан, Елка и группа "Браво".

Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
11 из 12

Для гостей выступали певец Дима Билан, Елка и группа "Браво".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы.

Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит международный фестиваль фейерверков Ростех
12 из 12

Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Фестиваль прошел в Братеевском парке Москвы. Пиротехнические шоу показали восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

В жюри фестиваля вошли лучшие специалисты пиротехнического дела.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

На территории фестиваля работали более 30 фудкортов, были организованы скалодром, полоса препятствий, площадка для йоги и настольные игры.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Пасмурная погода и периодически срывающиеся с неба капли дождя не помешали москвичам и гостям столицы, которые пришли на открытие фестиваля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Открыло фестиваль пиротехническое шоу победителя прошлогоднего конкурса - команды из Словении.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Ноу-хау фестиваля стало светомузыкальное представление с горизонтальными фейерверками, транслируемое с двух 30-метровых башен.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

В перерывах между выступлениями команд зрители наблюдали светопроекционное шоу от лучших российских специалистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для гостей выступали певец Дима Билан, Елка и группа "Браво".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 12

Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыМеждународный фестиваль фейерверковРостехМоскваОбщество
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