Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет 19 сентября
Фестиваль прошел в Братеевском парке Москвы. Пиротехнические шоу показали восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки.
Фестиваль прошел в Братеевском парке Москвы. Пиротехнические шоу показали восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки.
В жюри фестиваля вошли лучшие специалисты пиротехнического дела.
В жюри фестиваля вошли лучшие специалисты пиротехнического дела.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
На территории фестиваля работали более 30 фудкортов, были организованы скалодром, полоса препятствий, площадка для йоги и настольные игры.
На территории фестиваля работали более 30 фудкортов, были организованы скалодром, полоса препятствий, площадка для йоги и настольные игры.
Пасмурная погода и периодически срывающиеся с неба капли дождя не помешали москвичам и гостям столицы, которые пришли на открытие фестиваля.
Пасмурная погода и периодически срывающиеся с неба капли дождя не помешали москвичам и гостям столицы, которые пришли на открытие фестиваля.
Открыло фестиваль пиротехническое шоу победителя прошлогоднего конкурса - команды из Словении.
Открыло фестиваль пиротехническое шоу победителя прошлогоднего конкурса - команды из Словении.
Ноу-хау фестиваля стало светомузыкальное представление с горизонтальными фейерверками, транслируемое с двух 30-метровых башен.
Ноу-хау фестиваля стало светомузыкальное представление с горизонтальными фейерверками, транслируемое с двух 30-метровых башен.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
В перерывах между выступлениями команд зрители наблюдали светопроекционное шоу от лучших российских специалистов.
В перерывах между выступлениями команд зрители наблюдали светопроекционное шоу от лучших российских специалистов.
Для гостей выступали певец Дима Билан, Елка и группа "Браво".
Для гостей выступали певец Дима Билан, Елка и группа "Браво".
Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы.
Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы.
Фестиваль прошел в Братеевском парке Москвы. Пиротехнические шоу показали восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки.
В жюри фестиваля вошли лучшие специалисты пиротехнического дела.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
На территории фестиваля работали более 30 фудкортов, были организованы скалодром, полоса препятствий, площадка для йоги и настольные игры.
Пасмурная погода и периодически срывающиеся с неба капли дождя не помешали москвичам и гостям столицы, которые пришли на открытие фестиваля.
Открыло фестиваль пиротехническое шоу победителя прошлогоднего конкурса - команды из Словении.
Ноу-хау фестиваля стало светомузыкальное представление с горизонтальными фейерверками, транслируемое с двух 30-метровых башен.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.
В перерывах между выступлениями команд зрители наблюдали светопроекционное шоу от лучших российских специалистов.
Для гостей выступали певец Дима Билан, Елка и группа "Браво".
Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы.