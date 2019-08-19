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РИА Новости

Международный фестиваль фейерверков в Москве

11:08 19.08.2019 (обновлено: 11:14 19.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Фестиваль прошел в Братеевском парке Москвы. Пиротехнические шоу показали восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве.
1 из 12

Фестиваль прошел в Братеевском парке Москвы. Пиротехнические шоу показали восемь команд из стран Азии, Европы и Северной Америки.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В жюри фестиваля вошли лучшие специалисты пиротехнического дела.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
2 из 12

В жюри фестиваля вошли лучшие специалисты пиротехнического дела.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
3 из 12

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На территории фестиваля работали более 30 фудкортов, были организованы скалодром, полоса препятствий, площадка для йоги и настольные игры.

Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит международный фестиваль фейерверков Ростех
4 из 12

На территории фестиваля работали более 30 фудкортов, были организованы скалодром, полоса препятствий, площадка для йоги и настольные игры.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пасмурная погода и периодически срывающиеся с неба капли дождя не помешали москвичам и гостям столицы, которые пришли на открытие фестиваля.

Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит международный фестиваль фейерверков Ростех
5 из 12

Пасмурная погода и периодически срывающиеся с неба капли дождя не помешали москвичам и гостям столицы, которые пришли на открытие фестиваля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Открыло фестиваль пиротехническое шоу победителя прошлогоднего конкурса - команды из Словении.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
6 из 12

Открыло фестиваль пиротехническое шоу победителя прошлогоднего конкурса - команды из Словении.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ноу-хау фестиваля стало светомузыкальное представление с горизонтальными фейерверками, транслируемое с двух 30-метровых башен.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
7 из 12

Ноу-хау фестиваля стало светомузыкальное представление с горизонтальными фейерверками, транслируемое с двух 30-метровых башен.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
8 из 12

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
9 из 12

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В перерывах между выступлениями команд зрители наблюдали светопроекционное шоу от лучших российских специалистов.

Посетители в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит международный фестиваль фейерверков Ростех
10 из 12

В перерывах между выступлениями команд зрители наблюдали светопроекционное шоу от лучших российских специалистов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для гостей выступали певец Дима Билан, Елка и группа "Браво".

Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
11 из 12

Для гостей выступали певец Дима Билан, Елка и группа "Браво".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы.

Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы, где проходит международный фестиваль фейерверков Ростех
12 из 12

Девушки катаются в аквазорбах в Братеевском каскадном парке Москвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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