Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/donbass-1576224449.html
Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести большой парад , когда завершится конфликт в Донбассе, после которого ни у кого не будет мысли нарушить... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:45
2020-08-24T10:45
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_0:72:1043:659_1400x0_80_0_0_1849d188974ec45d6ff857dc4234a30f.jpg
<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> пообещал провести большой парад , когда завершится конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, после которого ни у кого не будет мысли нарушить мир."Наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен, что именно так и должно быть, так как танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там где она сейчас нужна… А парад у нас обязательно будет в будущем, парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир. Мы сделаем большой парад победы наших войск и нашей техники, парад после которого больше ни у кого, даже не появится мысль, нарушить мир на Украине, посягнуть на ее суверенитет и независимость", - сказал Зеленский, выступая по случаю 29-ой Годовщины Независимости Украины.
https://ria.ru/20200819/1575962173.html
ЛГБТ ? :)))
30
Парад будет, но в Москве. В честь присоединения Донбасса к России!
16
12
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_47:0:974:695_1400x0_80_0_0_e8fec10a7aa520ae62afad14d0b91f5e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе

10:45 24.08.2020
1367
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести большой парад , когда завершится конфликт в Донбассе, после которого ни у кого не будет мысли нарушить мир.
"Наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен, что именно так и должно быть, так как танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там где она сейчас нужна… А парад у нас обязательно будет в будущем, парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир. Мы сделаем большой парад победы наших войск и нашей техники, парад после которого больше ни у кого, даже не появится мысль, нарушить мир на Украине, посягнуть на ее суверенитет и независимость", - сказал Зеленский, выступая по случаю 29-ой Годовщины Независимости Украины.
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший после обстрела дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
19 августа, 01:53
Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
212011215
Обсудить 12
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ЛГБТ ? :)))
24 августа, 10:46
ASAlex Smolov
13170000
Парад будет, но в Москве. В честь присоединения Донбасса к России!
24 августа, 11:17
Егор Панкратов
1600000
Рекомендуем
Вид на Ялту
В Крыму зарегистрирован рекордный прирост заболевших коронавирусом
Владимир Джабаров
"Недоразумение". В Совфеде оценили данные о высылке дипломата из Австрии
Участники акции протеста в Минске
МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
Комплекс радиолокационного дозора и наведения
Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой
Здание посольства России в Вене
Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
Последствия ДТП в районе горы Кемаль-Эгерек в Крыму
В Крыму автомобиль с пассажирами сорвался в ущелье
Здание посольства России в Вене
В посольстве пообещали зеркально ответить на высылку дипломата из Австрии
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами
Полицейские у здания посольства России в Вене
Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
Тяжелую "Ангару" запустят в ноябре
Автобус на Садовом кольце в Москве
Власти отметили высокий уровень защиты московского транспорта от COVID-19
Блогер Кирилл Терешин у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова
Блогер Руки-базуки назвал Ефремова Иудой
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина посоветовала Белоруссии не отвергать дружеские советы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Процесс по делу Ефремова отложили до 31 августа
Супруга Алексея Навального Юлия
"Спасибо не услышали". В Омске рассказали о контактах с женой Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
11:57В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
11:55Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
11:48Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
11:48Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
11:47Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
11:44Еще одна страна отменила карантин для туристов
11:42В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
11:37В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах
11:35На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
11:34Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
11:33Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
11:32В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:31Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
11:29В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
11:24В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
11:18В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
11:17МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
11:15Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
11:13Белоруссия заявила о нарушении воздушного пространства Литвой
Лента новостейМолния