https://ria.ru/20200824/donbass-1576224449.html

Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести большой парад , когда завершится конфликт в Донбассе, после которого ни у кого не будет мысли нарушить... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:45

2020-08-24T10:45

2020-08-24T10:45

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> пообещал провести большой парад , когда завершится конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, после которого ни у кого не будет мысли нарушить мир."Наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен, что именно так и должно быть, так как танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там где она сейчас нужна… А парад у нас обязательно будет в будущем, парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир. Мы сделаем большой парад победы наших войск и нашей техники, парад после которого больше ни у кого, даже не появится мысль, нарушить мир на Украине, посягнуть на ее суверенитет и независимость", - сказал Зеленский, выступая по случаю 29-ой Годовщины Независимости Украины.

https://ria.ru/20200819/1575962173.html

Alex Smolov ЛГБТ ? :))) 30

Егор Панкратов Парад будет, но в Москве. В честь присоединения Донбасса к России! 16

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донбасс

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире