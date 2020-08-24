https://ria.ru/20200824/donbass-1576224449.html
Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести большой парад , когда завершится конфликт в Донбассе, после которого ни у кого не будет мысли нарушить... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:45
2020-08-24T10:45
2020-08-24T10:45
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> пообещал провести большой парад , когда завершится конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, после которого ни у кого не будет мысли нарушить мир."Наша военная техника сегодня на востоке, и я уверен, что именно так и должно быть, так как танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там где она сейчас нужна… А парад у нас обязательно будет в будущем, парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир. Мы сделаем большой парад победы наших войск и нашей техники, парад после которого больше ни у кого, даже не появится мысль, нарушить мир на Украине, посягнуть на ее суверенитет и независимость", - сказал Зеленский, выступая по случаю 29-ой Годовщины Независимости Украины.
https://ria.ru/20200819/1575962173.html
Егор Панкратов
Парад будет, но в Москве. В честь присоединения Донбасса к России!
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донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире