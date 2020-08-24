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Новое оружие России
https://ria.ru/20200824/bronetekhnika-1576216885.html
В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
Научно-производственное объединение "Электромашина" (входит в "Уралвагонзавод") начало работу по созданию роботизированной информационно-управляющей системы... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T03:40
2020-08-24T03:40
новое оружие россии
россия
уралвагонзавод
безопасность
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Научно-производственное объединение "Электромашина" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавод</a>") начало работу по созданию роботизированной информационно-управляющей системы (ИУС) для перспективной бронетехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>).В пресс-службе напомнили, что "Электромашина" создала современную и многофункциональную ИУС шасси. Кроме того, компания разработала дисплейный комплекс механика-водителя для <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a> и <a href="http://ria.ru/product_T_90_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Т-90</a>.
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россия, уралвагонзавод, безопасность

В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники

03:40 24.08.2020
6311
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк
Танк
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танк. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Электромашина" (входит в "Уралвагонзавод") начало работу по созданию роботизированной информационно-управляющей системы (ИУС) для перспективной бронетехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в Ростех).
"В настоящий момент в интересах министерства обороны мы выполняем ряд опытно-конструкторских работ по дальнейшему совершенствованию данных систем и переходу их на новый уровень самостоятельной работы. В ближайшем будущем вы сможете увидеть новые роботизированный системы "Электромашины" на перспективных образцах военной техники РФ", - сказали в УВЗ.
В пресс-службе напомнили, что "Электромашина" создала современную и многофункциональную ИУС шасси. Кроме того, компания разработала дисплейный комплекс механика-водителя для Т-72 и Т-90.
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Новое оружие РоссииРоссияУралвагонзаводБезопасность
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