https://ria.ru/20200824/bronetekhnika-1576216885.html

В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники

Научно-производственное объединение "Электромашина" (входит в "Уралвагонзавод") начало работу по созданию роботизированной информационно-управляющей системы... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T03:40

2020-08-24T03:40

2020-08-24T03:40

новое оружие россии

россия

уралвагонзавод

безопасность

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Научно-производственное объединение "Электромашина" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавод</a>") начало работу по созданию роботизированной информационно-управляющей системы (ИУС) для перспективной бронетехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>).В пресс-службе напомнили, что "Электромашина" создала современную и многофункциональную ИУС шасси. Кроме того, компания разработала дисплейный комплекс механика-водителя для <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a> и <a href="http://ria.ru/product_T_90_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Т-90</a>.

https://ria.ru/20200507/1571073341.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уралвагонзавод, безопасность