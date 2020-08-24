Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет
Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Москвы готовы предложить свою билетную систему всем регионам России, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Заммэра отметил, что в России сейчас используется множество различных билетных систем, при том что на территории одного региона иногда даже несколько разных. Все это затрудняет создание и целенаправленное развитие удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг.
"Москва готова предложить данное решение регионам, которые сразу получат все наработанные преимущества карты "Тройка". Это мультимодальные поездки и комплексные тарифы, множество способов оплаты и видов билетных носителей, включая смартфоны, личный кабинет пассажира с возможностью управления своими транспортными картами, восстановление карты при утрате и многое другое", - сообщил Ликсутов.