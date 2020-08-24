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Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
Власти Москвы готовы предложить свою билетную систему всем регионам России, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T03:13
2020-08-24T03:13
максим ликсутов
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> готовы предложить свою билетную систему всем регионам <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>.Заммэра отметил, что в России сейчас используется множество различных билетных систем, при том что на территории одного региона иногда даже несколько разных. Все это затрудняет создание и целенаправленное развитие удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг.
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максим ликсутов , москва, общество

Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам

03:13 24.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Власти Москвы готовы предложить свою билетную систему всем регионам России, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Заммэра отметил, что в России сейчас используется множество различных билетных систем, при том что на территории одного региона иногда даже несколько разных. Все это затрудняет создание и целенаправленное развитие удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг.
"Москва готова предложить данное решение регионам, которые сразу получат все наработанные преимущества карты "Тройка". Это мультимодальные поездки и комплексные тарифы, множество способов оплаты и видов билетных носителей, включая смартфоны, личный кабинет пассажира с возможностью управления своими транспортными картами, восстановление карты при утрате и многое другое", - сообщил Ликсутов.
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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