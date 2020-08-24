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В Петербурге безбилетная пассажирка избила кондуктора троллейбуса
Полиция задержала пассажирку троллейбуса, которая избила кондуктора, отказавшись оплатить проезд, сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:49
2020-08-24T14:49
ленинградская область
ростовская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. </strong>Полиция задержала пассажирку троллейбуса, которая избила кондуктора, отказавшись оплатить проезд, сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."В Московском районе задержана пассажирка троллейбуса, которая нанесла побои кондуктору", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, уроженка <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> отказалась оплачивать проезд, оскорбила кондуктора и ударила мужчину ногой и руками. Водитель троллейбуса нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего женщину задержали прибывшие сотрудники вневедомственной охраны.
https://ria.ru/20200819/1575991911.html
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ленинградская область
ростовская область
санкт-петербург
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ленинградская область, ростовская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге безбилетная пассажирка избила кондуктора троллейбуса

14:49 24.08.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Полиция задержала пассажирку троллейбуса, которая избила кондуктора, отказавшись оплатить проезд, сообщает пресс-служба управления вневедомственной охраны Петербурга и Ленинградской области.
"В Московском районе задержана пассажирка троллейбуса, которая нанесла побои кондуктору", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, уроженка Ростовской области отказалась оплачивать проезд, оскорбила кондуктора и ударила мужчину ногой и руками. Водитель троллейбуса нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего женщину задержали прибывшие сотрудники вневедомственной охраны.
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Ленинградская областьРостовская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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