https://ria.ru/20200824/armiya-1576218730.html

Шойгу: созданные в армии научные роты начали давать результаты

Научные роты, созданные несколько лет назад в Вооружённых силах России, начали давать результаты, заявил министр обороны РФ. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T08:28

2020-08-24T08:28

2020-08-24T08:28

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576218672_0:132:2560:1572_1400x0_80_0_0_0f153ab62ca97934ef265f4a6f7672e8.jpg

<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Научные роты, созданные несколько лет назад в Вооружённых силах России, начали давать результаты, заявил министр обороны РФ.По словам министра, ставка на молодых людей, у которых есть талант к научной работе и изобретательству при формировании научных рот, сейчас стала давать результат.В частности, отметил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Шойгу</a>, молодые учёные "сделали свой двигатель, который работает на трёх видах топлива, который может применяться в разных образцах техники". "Это также оборудование по проведению анализа, фактически в постоянном режиме, оборудования самолётов, оптические системы прицеливания и многое другое", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность