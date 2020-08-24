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Шойгу: созданные в армии научные роты начали давать результаты
Научные роты, созданные несколько лет назад в Вооружённых силах России, начали давать результаты, заявил министр обороны РФ. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:28
2020-08-24T08:28
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Научные роты, созданные несколько лет назад в Вооружённых силах России, начали давать результаты, заявил министр обороны РФ.По словам министра, ставка на молодых людей, у которых есть талант к научной работе и изобретательству при формировании научных рот, сейчас стала давать результат.В частности, отметил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Шойгу</a>, молодые учёные "сделали свой двигатель, который работает на трёх видах топлива, который может применяться в разных образцах техники". "Это также оборудование по проведению анализа, фактически в постоянном режиме, оборудования самолётов, оптические системы прицеливания и многое другое", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность

Шойгу: созданные в армии научные роты начали давать результаты

08:28 24.08.2020
1371
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Научные роты, созданные несколько лет назад в Вооружённых силах России, начали давать результаты, заявил министр обороны РФ.
"В этом году мы вышли на очень неплохой результат по молодым учёным, молодым конструкторам. Это касается наших научных рот. Это тот задел, который был сделан четыре-пять лет назад. Сегодня он начинает давать результат", - сказал Шойгу в понедельник в эфире телеканала "Звезда".
По словам министра, ставка на молодых людей, у которых есть талант к научной работе и изобретательству при формировании научных рот, сейчас стала давать результат.
В частности, отметил Шойгу, молодые учёные "сделали свой двигатель, который работает на трёх видах топлива, который может применяться в разных образцах техники". "Это также оборудование по проведению анализа, фактически в постоянном режиме, оборудования самолётов, оптические системы прицеливания и многое другое", - сказал Шойгу.
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РоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуБезопасность
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