https://ria.ru/20200824/antarktida-1576233410.html

Ученые обнаружили необычно горячую точку в Антарктиде

Японские ученые выяснили, что в нижней части ледника Сирасэ в Восточной Антарктиде лед тает с удивительно быстрой скоростью. Результаты исследования причины... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:34

2020-08-24T12:34

2020-08-24T16:44

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антарктида

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Японские ученые выяснили, что в нижней части ледника Сирасэ в Восточной Антарктиде лед тает с удивительно быстрой скоростью. Результаты исследования причины этого явления <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-17527-4" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Communications.В ходе 58-й Японской антарктической экспедиции на ледоколе "Сирасэ" ученые обнаружили в Восточной Антарктиде под одноименным ледником нетипичную горячую точку. В январе и феврале 2017 года исследователи имели редкую возможность провести морские наблюдения у оконечности ледника Сирасэ, когда участки тяжелого льда разошлись и ледокол смог проникнуть в замерзший залив Лютцов-Хольм, в который выходит ледник.Ученые собрали данные о температуре воды, солености и уровнях кислорода в 31 точке. Объединив эту информацию с данными радарных наблюдений за ледником, течениях и ветрах в этом районе, они построили модель циркуляции океана под языком ледника."Наши наблюдения показывают, что непосредственно под языком ледника Сирасэ лед тает со скоростью 7-16 метров в год, — приводятся в пресс-релизе Университета <a href="http://ria.ru/location_KHokkajjdo/" target="_blank" data-auto="true">Хоккайдо</a> слова руководителя исследования, доцента Института низкотемпературных наук Дайсуке Хирано (Daisuke Hirano). — Это равно или даже превосходит скорость таяния под шельфовым ледником Тоттен, который, как считалось, имеет самую высокую скорость таяния в Восточной Антарктиде — 10-11 метров в год".Оказалось, что причина необычного явления — постоянное поступление в основание ледника теплой воды из залива Лютцов-Хольм. Теплая вода движется по глубокой подводной долине, а затем поднимается вверх, к основанию ледника, согревая лед снизу и вытекая затем из-под ледника, смешавшись с талыми водами. Ученые обнаружили, что это таяние происходит круглый год, но на него влияют восточные прибрежные ветры, которые меняются в зависимости от сезона. Когда в летний период ветры стихают, приток глубокой теплой воды увеличивается и скорость таяния возрастает."Мы планируем включить эти и будущие данные в наши компьютерные модели, которые помогут разработать более точные прогнозы колебаний уровня моря и изменения климата", — говорит Хирано.Большинство предыдущих исследований взаимодействия океана и льда проводилось на шельфовых ледниках Западной Антарктиды, а ледникам в Восточной Антарктиде уделялось гораздо меньше внимания, потому что считалось, что водяные полости под большинством из них холодные, что защищает их от таяния. Но оказалось, что это не всегда так.Антарктический ледяной щит, большая часть которого находится в Восточной Антарктиде, остается крупнейшим резервуаром пресной воды на Земле. Если этот щит растает полностью, это приведет к 60-метровому повышению уровня Мирового океана.Согласно текущим прогнозам, при сохранении нынешних темпов таяния глобальный уровень моря поднимется к 2100 году на один метр, а к 2500 году — более чем на 15 метров. Таким образом, для ученых очень важно иметь четкое представление о том, как тает континентальный лед Антарктики, и более точно предсказывать колебания уровня моря.

https://ria.ru/20200520/1571727273.html

https://ria.ru/20200228/1565295879.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ледники, земля - риа наука, антарктида