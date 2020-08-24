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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/1576247911.html
Белорусская оппозиция назвала появление Лукашенко с оружием неадекватным
Появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с оружием на видео, снятом во время его прилета к президентской резиденции в Минске в воскресенье, является РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:51
2020-08-24T15:51
протесты в белоруссии
павел латушко
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Появление президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с оружием на видео, снятом во время его прилета к президентской резиденции в Минске в воскресенье, является неадекватным, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>.Ранее в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. Военные взяли под охрану стелу "Минск - город-герой" и музей Великой Отечественной войны, расположенный рядом.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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павел латушко, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция назвала появление Лукашенко с оружием неадекватным

15:51 24.08.2020
18077
© AP Photo / State TV and Radio Company of BelarusПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
© AP Photo / State TV and Radio Company of Belarus
Президент Белоруссии Александр Лукашенко у Дворца Независимости в Минске
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с оружием на видео, снятом во время его прилета к президентской резиденции в Минске в воскресенье, является неадекватным, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
Ранее в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.
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Появилось видео прилета Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
"Если посмотрите на демонстрантов - они были абсолютно мирными. Никакого оружия, никаких предметов, с которыми они могли бы противодействовать органам правопорядка. Не собираются штурмовать, что бы то ни было. Просто манифестируют, представляют свою позицию. Наверное, не совсем адекватной является реакция, когда выстраиваются кордоны (военных), выстраивается колючая проволока, показывается оружие. Неадекватность в этой ситуации", - заявил Латушко журналистам на вопрос, что он думает о видеоролике, на котором Лукашенко появился с автоматом у президентской резиденции.
Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. Военные взяли под охрану стелу "Минск - город-герой" и музей Великой Отечественной войны, расположенный рядом.
Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоМинистерство обороны БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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