https://ria.ru/20200824/1576247911.html

Белорусская оппозиция назвала появление Лукашенко с оружием неадекватным

Появление президента Белоруссии Александра Лукашенко с оружием на видео, снятом во время его прилета к президентской резиденции в Минске в воскресенье, является РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:51

2020-08-24T15:51

2020-08-24T15:51

протесты в белоруссии

павел латушко

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Появление президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с оружием на видео, снятом во время его прилета к президентской резиденции в Минске в воскресенье, является неадекватным, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>.Ранее в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. Военные взяли под охрану стелу "Минск - город-герой" и музей Великой Отечественной войны, расположенный рядом.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием оппозиционного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576209753.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире