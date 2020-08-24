https://ria.ru/20200824/1576241334.html
Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"
Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен, рассказал вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2020". РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:18
2020-08-24T14:18
2020-08-24T23:36
хочу стать космонавтом
юрий борисов (вице-премьер)
космос - риа наука
ркк "энергия"
роскосмос
морской старт (космодром)
s7 airlines
владивосток
сша
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости.</strong> Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен, рассказал вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> журналистам на форуме "Армия-2020".Также Борисов сообщил, что неделю назад лично осмотрел пришвартованный рядом с <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоком</a> плавучий космодром."Предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет где-то около 35 миллиардов рублей", — сказал он.Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса у S7 оценивается в 11 миллиардов рублей. Специалисты "Росатома" спрогнозировали пять сценариев эксплуатации комплекса, но в трех из них он не выходит на самоокупаемость.Учредителями оператора могут стать, по его словам, "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития."Коммерческий успех его будет зависеть, если он будет осуществлять до пяти пусков год", — сказал Борисов.Он уточнил, что в настоящее время по его поручению проводится оценка возможности использования в проекте ракеты "Союз-5" или доработки проекта ракеты под этот комплекс."Чтобы было коммерчески успешно, желательно делать по пять (пусков. — Прим. ред.). По крайней мере, мне такие расчеты преподнесла рабочая группа", — добавил вице-премьер.Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a> Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны Госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.
https://ria.ru/20200616/1572991769.html
https://ria.ru/20200330/1569357510.html
https://ria.ru/20180417/1518794965.html
remal spb
Какой же он независимый если там все сплошь госкомпании, следовательно управлять им будут чиновники. Те же самые, которые с треском провалили проекты вроде суперджета.
85
17
владивосток
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, морской старт (космодром), s7 airlines, владивосток, сша
КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости.
Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен, рассказал вице-премьер Юрий Борисов
журналистам на форуме "Армия-2020".
"Безусловно, "Старт" будет восстановлен. У меня был разговор с президентом на этот счет, я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению", — сказал он.
Также Борисов сообщил, что неделю назад лично осмотрел пришвартованный рядом с Владивостоком
плавучий космодром.
"Я буквально неделю назад вернулся из Владивостока, где лично походил по "Морскому старту", по этому уникальному сооружению. <…> Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться им. Все это технически возможно", — сказал он.
"Предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет где-то около 35 миллиардов рублей", — сказал он.
Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса у S7 оценивается в 11 миллиардов рублей. Специалисты "Росатома" спрогнозировали пять сценариев эксплуатации комплекса, но в трех из них он не выходит на самоокупаемость.
"Что касается будущего, то мы бы хотели, чтобы пусковыми услугами занимался специализированный оператор. Этот специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех "Морского старта", — сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2020".
Учредителями оператора могут стать, по его словам, "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития.
"Коммерческий успех его будет зависеть, если он будет осуществлять до пяти пусков год", — сказал Борисов.
Он уточнил, что в настоящее время по его поручению проводится оценка возможности использования в проекте ракеты "Союз-5" или доработки проекта ракеты под этот комплекс.
"Чтобы было коммерчески успешно, желательно делать по пять (пусков. — Прим. ред.). По крайней мере, мне такие расчеты преподнесла рабочая группа", — добавил вице-премьер.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7
Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".
В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны Госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос
" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.