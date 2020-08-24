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https://ria.ru/20200824/1576241334.html
Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"
Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен, рассказал вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2020". РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:18
2020-08-24T23:36
хочу стать космонавтом
юрий борисов (вице-премьер)
космос - риа наука
ркк "энергия"
роскосмос
морской старт (космодром)
s7 airlines
владивосток
сша
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости.</strong> Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен, рассказал вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> журналистам на форуме "Армия-2020".Также Борисов сообщил, что неделю назад лично осмотрел пришвартованный рядом с <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоком</a> плавучий космодром."Предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет где-то около 35 миллиардов рублей", — сказал он.Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса у S7 оценивается в 11 миллиардов рублей. Специалисты "Росатома" спрогнозировали пять сценариев эксплуатации комплекса, но в трех из них он не выходит на самоокупаемость.Учредителями оператора могут стать, по его словам, "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития."Коммерческий успех его будет зависеть, если он будет осуществлять до пяти пусков год", — сказал Борисов.Он уточнил, что в настоящее время по его поручению проводится оценка возможности использования в проекте ракеты "Союз-5" или доработки проекта ракеты под этот комплекс."Чтобы было коммерчески успешно, желательно делать по пять (пусков. — Прим. ред.). По крайней мере, мне такие расчеты преподнесла рабочая группа", — добавил вице-премьер.Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a> Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны Госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.
https://ria.ru/20200616/1572991769.html
https://ria.ru/20200330/1569357510.html
https://ria.ru/20180417/1518794965.html
Какой же он независимый если там все сплошь госкомпании, следовательно управлять им будут чиновники. Те же самые, которые с треском провалили проекты вроде суперджета.
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владивосток
сша
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юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, морской старт (космодром), s7 airlines, владивосток, сша

Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"

14:18 24.08.2020 (обновлено: 23:36 24.08.2020)
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
Плавучий космодром "Морской старт". Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен, рассказал вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2020".

"Безусловно, "Старт" будет восстановлен. У меня был разговор с президентом на этот счет, я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению", — сказал он.

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Также Борисов сообщил, что неделю назад лично осмотрел пришвартованный рядом с Владивостоком плавучий космодром.

"Я буквально неделю назад вернулся из Владивостока, где лично походил по "Морскому старту", по этому уникальному сооружению. <…> Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться им. Все это технически возможно", — сказал он.

"Предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет где-то около 35 миллиардов рублей", — сказал он.
Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса у S7 оценивается в 11 миллиардов рублей. Специалисты "Росатома" спрогнозировали пять сценариев эксплуатации комплекса, но в трех из них он не выходит на самоокупаемость.
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"Что касается будущего, то мы бы хотели, чтобы пусковыми услугами занимался специализированный оператор. Этот специализированный оператор должен быть точно заточен на коммерческий успех "Морского старта", — сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2020".

Учредителями оператора могут стать, по его словам, "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития.
"Коммерческий успех его будет зависеть, если он будет осуществлять до пяти пусков год", — сказал Борисов.
Он уточнил, что в настоящее время по его поручению проводится оценка возможности использования в проекте ракеты "Союз-5" или доработки проекта ракеты под этот комплекс.
"Чтобы было коммерчески успешно, желательно делать по пять (пусков. — Прим. ред.). По крайней мере, мне такие расчеты преподнесла рабочая группа", — добавил вице-премьер.
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Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".
В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны Госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.
1291952738
Обсудить 17
Хочу стать космонавтомЮрий Борисов (вице-премьер)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосМорской старт (космодром)S7 AirlinesВладивостокСША
Популярные комментарии
Какой же он независимый если там все сплошь госкомпании, следовательно управлять им будут чиновники. Те же самые, которые с треском провалили проекты вроде суперджета.
24 августа, 14:22
rsremal spb
35214043
Хорошо!
24 августа, 14:21
Егор Панкратов
32500313
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