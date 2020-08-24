https://ria.ru/20200824/1576241334.html

Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"

Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен, рассказал вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме "Армия-2020". РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:18

2020-08-24T14:18

2020-08-24T23:36

хочу стать космонавтом

юрий борисов (вице-премьер)

космос - риа наука

ркк "энергия"

роскосмос

морской старт (космодром)

s7 airlines

владивосток

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152831/05/1528310555_0:66:1301:797_1400x0_80_0_0_ac5e30d1f57f3e9d6b9443277fd29019.jpg

<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости.</strong> Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен, рассказал вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> журналистам на форуме "Армия-2020".Также Борисов сообщил, что неделю назад лично осмотрел пришвартованный рядом с <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоком</a> плавучий космодром."Предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет где-то около 35 миллиардов рублей", — сказал он.Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса у S7 оценивается в 11 миллиардов рублей. Специалисты "Росатома" спрогнозировали пять сценариев эксплуатации комплекса, но в трех из них он не выходит на самоокупаемость.Учредителями оператора могут стать, по его словам, "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития."Коммерческий успех его будет зависеть, если он будет осуществлять до пяти пусков год", — сказал Борисов.Он уточнил, что в настоящее время по его поручению проводится оценка возможности использования в проекте ракеты "Союз-5" или доработки проекта ракеты под этот комплекс."Чтобы было коммерчески успешно, желательно делать по пять (пусков. — Прим. ред.). По крайней мере, мне такие расчеты преподнесла рабочая группа", — добавил вице-премьер.Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a> Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны Госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.

https://ria.ru/20200616/1572991769.html

https://ria.ru/20200330/1569357510.html

https://ria.ru/20180417/1518794965.html

remal spb Какой же он независимый если там все сплошь госкомпании, следовательно управлять им будут чиновники. Те же самые, которые с треском провалили проекты вроде суперджета. 85

Егор Панкратов Хорошо! 55

17

владивосток

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, морской старт (космодром), s7 airlines, владивосток, сша