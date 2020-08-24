https://ria.ru/20200824/1576240795.html

Эксперт предложил не выдавать госномера серии АУЕ

Выдачу государственных регистрационных номеров для автомобилей с серией АУЕ стоит прекратить из-за их ассоциации с запрещенным в России движением, считает... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:12

2020-08-24T14:12

2020-08-25T01:03

антон цветков ("сильная россия")

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Выдачу государственных регистрационных номеров для автомобилей с серией АУЕ стоит прекратить из-за их ассоциации с запрещенным в России движением, считает председатель движения "Сильная Россия" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>.Ранее Верховный суд России признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования: "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)". Как поясняла Генпрокуратура, АУЕ* является "хорошо структурированной и управляемой организацией" — молодежным движением экстремистской направленности. Участники АУЕ*, по данным прокуроров, причастны к организации массовых беспорядков.Также он считает, что родителей детей, которых поймали на пропаганде АУЕ*, надо не наказывать, а проводить с ними разъяснительную информационную работу, помогать им в воспитании детей."Правоприменительная практика должна быть взвешенной, не репрессивной к случайным участникам, с которыми достаточно профилактической беседы. И жесткой (по отношению. — Прим. ред.) к организаторам", — добавил Цветков.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200817/1575899441.html

https://ria.ru/20170719/1498753809.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон цветков ("сильная россия"), общество