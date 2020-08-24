https://ria.ru/20200824/1576240795.html
Эксперт предложил не выдавать госномера серии АУЕ
Выдачу государственных регистрационных номеров для автомобилей с серией АУЕ стоит прекратить из-за их ассоциации с запрещенным в России движением, считает... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:12
2020-08-24T14:12
2020-08-25T01:03
антон цветков ("сильная россия")
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Выдачу государственных регистрационных номеров для автомобилей с серией АУЕ стоит прекратить из-за их ассоциации с запрещенным в России движением, считает председатель движения "Сильная Россия" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a>.Ранее Верховный суд России признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования: "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)". Как поясняла Генпрокуратура, АУЕ* является "хорошо структурированной и управляемой организацией" — молодежным движением экстремистской направленности. Участники АУЕ*, по данным прокуроров, причастны к организации массовых беспорядков.Также он считает, что родителей детей, которых поймали на пропаганде АУЕ*, надо не наказывать, а проводить с ними разъяснительную информационную работу, помогать им в воспитании детей."Правоприменительная практика должна быть взвешенной, не репрессивной к случайным участникам, с которыми достаточно профилактической беседы. И жесткой (по отношению. — Прим. ред.) к организаторам", — добавил Цветков.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200817/1575899441.html
https://ria.ru/20170719/1498753809.html
2
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон цветков ("сильная россия"), общество
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Выдачу государственных регистрационных номеров для автомобилей с серией АУЕ стоит прекратить из-за их ассоциации с запрещенным в России движением, считает председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков
.
Ранее Верховный суд России признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования: "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)". Как поясняла Генпрокуратура, АУЕ* является "хорошо структурированной и управляемой организацией" — молодежным движением экстремистской направленности. Участники АУЕ*, по данным прокуроров, причастны к организации массовых беспорядков.
"На самом деле, закон должен и будет работать против пропаганды АУЕ* среди граждан и в соцсетях. Против привлечения в движение людей, организаторов. <...> Наказывать за наколки и подобное — странно и кроме раздражения ничего не вызовет. Ведь есть даже государственный регистрационный номер АУЕ, изымать которые, может, и нет смысла, а вот новые лучше не выдавать. Эта серия пользуется популярностью среди участников движения. Изымать из обращения, наверное, лишнее, чтобы не создавать ажиотаж и не рекламировать лишний раз движение. В соцсетях они (члены движения. — Прим. ред.) хвалятся такими номерами", — сказал Цветков РИА Новости.
Также он считает, что родителей детей, которых поймали на пропаганде АУЕ*, надо не наказывать, а проводить с ними разъяснительную информационную работу, помогать им в воспитании детей.
"Правоприменительная практика должна быть взвешенной, не репрессивной к случайным участникам, с которыми достаточно профилактической беседы. И жесткой (по отношению. — Прим. ред.) к организаторам", — добавил Цветков.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.