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Онлайн-конференция о международной безопасности и разоружении
27 августа в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к Международному дню действий против ядерных испытаний, который отмечается 29 августа.
2020-08-24T13:22
2020-08-24T13:22
анонсы
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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=KjlSVLx1tAa9KQQleuLvLZkrP4bfAnW10E8oBXoVcl5m_etHFkjYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200827%2f952873973.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;<br>- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.<br><br><strong>Также к участию приглашен:<br></strong>- заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, профессор МГИМО МИД России Сергей ОЗНОБИЩЕВ.<br><br>Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1996 году, но так и не вступивший в силу, поскольку его не подписали или не ратифицировали восемь стран, включая США. Вопросы контроля над ядерным оружием, разоружения сегодня актуальны как никогда. <br>Летом этого года Россия и США после длительного перерыва возобновили межведомственные консультации по стратегической стабильности. Одной из главных тем переговоров стало будущее последнего из действующих договоров между Россией и США об ограничении вооружений – Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако США выдвигают нереалистичные условия по его сохранению. О вопросах международной безопасности, разоружения, контроля над вооружениями и о российско-американских отношениях пойдет речь на мероприятии.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о международной безопасности и разоружении

13:22 24.08.2020
38
27 августа в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к Международному дню действий против ядерных испытаний, который отмечается 29 августа.
Задать вопрос

Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.

Также к участию приглашен:
- заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, профессор МГИМО МИД России Сергей ОЗНОБИЩЕВ.

Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1996 году, но так и не вступивший в силу, поскольку его не подписали или не ратифицировали восемь стран, включая США. Вопросы контроля над ядерным оружием, разоружения сегодня актуальны как никогда.
Летом этого года Россия и США после длительного перерыва возобновили межведомственные консультации по стратегической стабильности. Одной из главных тем переговоров стало будущее последнего из действующих договоров между Россией и США об ограничении вооружений – Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако США выдвигают нереалистичные условия по его сохранению. О вопросах международной безопасности, разоружения, контроля над вооружениями и о российско-американских отношениях пойдет речь на мероприятии.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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