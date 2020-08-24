Онлайн-конференция о международной безопасности и разоружении
27 августа в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную к Международному дню действий против ядерных испытаний, который отмечается 29 августа.
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Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
Также к участию приглашен:
- заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, профессор МГИМО МИД России Сергей ОЗНОБИЩЕВ.
Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1996 году, но так и не вступивший в силу, поскольку его не подписали или не ратифицировали восемь стран, включая США. Вопросы контроля над ядерным оружием, разоружения сегодня актуальны как никогда.
Летом этого года Россия и США после длительного перерыва возобновили межведомственные консультации по стратегической стабильности. Одной из главных тем переговоров стало будущее последнего из действующих договоров между Россией и США об ограничении вооружений – Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако США выдвигают нереалистичные условия по его сохранению. О вопросах международной безопасности, разоружения, контроля над вооружениями и о российско-американских отношениях пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей СИДОРОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
Также к участию приглашен:
- заведующий сектором военно-политического анализа ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, профессор МГИМО МИД России Сергей ОЗНОБИЩЕВ.
Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1996 году, но так и не вступивший в силу, поскольку его не подписали или не ратифицировали восемь стран, включая США. Вопросы контроля над ядерным оружием, разоружения сегодня актуальны как никогда.
Летом этого года Россия и США после длительного перерыва возобновили межведомственные консультации по стратегической стабильности. Одной из главных тем переговоров стало будущее последнего из действующих договоров между Россией и США об ограничении вооружений – Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако США выдвигают нереалистичные условия по его сохранению. О вопросах международной безопасности, разоружения, контроля над вооружениями и о российско-американских отношениях пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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