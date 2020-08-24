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В Госдуме раскритиковали проект о маркировке домашних животных
Законопроект Минсельхоза об обязательной маркировке домашних животных не доработан, в частности, не следует вводить штрафы до обеспечения необходимой... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:04
2020-08-24T19:05
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
владимир бурматов
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Законопроект <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a> об обязательной маркировке домашних животных не доработан, в частности, не следует вводить штрафы до обеспечения необходимой инфраструктурой, в нынешнем виде документ не может быть принят, заявил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по экологии и охране окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Burmatov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Бурматов</a>.Ранее "Известия" сообщили, что Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных. Как пишет издрание, проектом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии" предусмотрено маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей, отмечает газета. Как пояснили изданию в пресс-службе ведомства, в случае неисполнения указанной обязанности владельцев будут привлекать к административной ответственности. Сейчас статьей 10.6 КоАП установлен штраф за нарушение ветеринарных правил для граждан от 500 до 1 тысячи рублей."Я считаю, что закон еще несовершенный. Его надо дорабатывать. Я, честно говоря, не уверен, что они его успеют внести в этом году ровно потому, что они пошли по пути создания отдельного закона, хотя изначально в этом надобности не было никакой", - сказал Бурматов.Он пояснил, что обязательная маркировка животных уже прописана в законе "О ветеринарии" с 2016 года, однако не утверждены правила учета и идентификации домашних животных. Подобный подзаконный акт есть для сельскохозяйственных животных, а для домашних - нет, рассказал парламентарий.Главным недостатком законопроекта, по мнению Бурматова, является то, что Минсельхоз уже заявляет о штрафах, хотя еще нет работающей системы. Сначала необходимо создать действующую инфраструктуру, подчеркнул глава комитета."Это потребует от <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзора</a> и от региональных властей очень больших усилий, чтобы, условно говоря, в любой деревне было куда принести кота и поставить его на учет и идентифицировать, то есть маркировать. А представьте, что будет, если этого нет. Им придется ехать за тридевять земель, чтобы это сделать, они этого делать не будут. А если этих кошек не одна, а 15, начнется массовое избавление от питомцев, а оно сейчас уже начнется. Это их неосторожное заявление о том, что они будут штрафовать, оно уже сейчас неизбежно приведет к тому, что начнут выкидывать (животных на улицу)", - считает Бурматов.Кроме того, уверен депутат, необходимо предусмотреть переходный период в 3-5 лет, в течение которого штрафовать никого не будут. "Это переходный период для ответственных владельцев, чтобы человек мог прийти зарегистрировать в удобное для себя время, в удобном месте. И только по истечение этого срока уже вводить ответственность, но никак не говорить о штрафах еще до того, как он (законопроект) принят", - сказал Бурматов.Также закон должен касаться не только домашних животных, но и безнадзорных - тех, которые попадают в приюты, только таким образом эту сферу можно сделать эффективной и побороть коррупцию, считает депутат. Помимо этого, в законопроекте не учтены дикие животные, разрешенные к содержанию в квартирах, отметил Бурматов. Они так же, как и обычные питомцы, могут убежать и потеряться, от них могут избавиться недобросовестные владельцы, животное может причинить кому-то вред. В этом случае, чтобы привлечь человека к ответственности, необходимо, чтобы питомец также был зарегистрирован, пояснил парламентарий.Однако, заметил депутат, в новой редакции была учтена позиция комитета в отношении того, что сам учет, то есть внесение в базу данных, будет для владельцев животных бесплатным, а также предусмотрена вариативность маркировки. Тем не менее, считает Бурматов, в таком виде законопроект принят быть не может."В таком виде точно нет. Очевидно, что в таком виде они его и вносить не будут. Они над ним уже несколько лет работают, на моей памяти, два года точно. До сих пор это продолжается. Они его не внесли еще даже в правительство. Он опять только как ведомственная инициатива", - сказал депутат.По его мнению, маловероятно, что в этом году законопроект будет принят.
https://ria.ru/20200804/1575331614.html
https://ria.ru/20200730/1575133158.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, владимир бурматов, общество

В Госдуме раскритиковали проект о маркировке домашних животных

13:04 24.08.2020 (обновлено: 19:05 24.08.2020)
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© Fotolia / hemlepЩенок породы ньюфаундленд
Щенок породы ньюфаундленд
© Fotolia / hemlep
Щенок породы ньюфаундленд. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Законопроект Минсельхоза об обязательной маркировке домашних животных не доработан, в частности, не следует вводить штрафы до обеспечения необходимой инфраструктурой, в нынешнем виде документ не может быть принят, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее "Известия" сообщили, что Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных. Как пишет издрание, проектом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии" предусмотрено маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей, отмечает газета. Как пояснили изданию в пресс-службе ведомства, в случае неисполнения указанной обязанности владельцев будут привлекать к административной ответственности. Сейчас статьей 10.6 КоАП установлен штраф за нарушение ветеринарных правил для граждан от 500 до 1 тысячи рублей.
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"Я считаю, что закон еще несовершенный. Его надо дорабатывать. Я, честно говоря, не уверен, что они его успеют внести в этом году ровно потому, что они пошли по пути создания отдельного закона, хотя изначально в этом надобности не было никакой", - сказал Бурматов.
Он пояснил, что обязательная маркировка животных уже прописана в законе "О ветеринарии" с 2016 года, однако не утверждены правила учета и идентификации домашних животных. Подобный подзаконный акт есть для сельскохозяйственных животных, а для домашних - нет, рассказал парламентарий.
Главным недостатком законопроекта, по мнению Бурматова, является то, что Минсельхоз уже заявляет о штрафах, хотя еще нет работающей системы. Сначала необходимо создать действующую инфраструктуру, подчеркнул глава комитета.
"Это потребует от Россельхознадзора и от региональных властей очень больших усилий, чтобы, условно говоря, в любой деревне было куда принести кота и поставить его на учет и идентифицировать, то есть маркировать. А представьте, что будет, если этого нет. Им придется ехать за тридевять земель, чтобы это сделать, они этого делать не будут. А если этих кошек не одна, а 15, начнется массовое избавление от питомцев, а оно сейчас уже начнется. Это их неосторожное заявление о том, что они будут штрафовать, оно уже сейчас неизбежно приведет к тому, что начнут выкидывать (животных на улицу)", - считает Бурматов.
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Кроме того, уверен депутат, необходимо предусмотреть переходный период в 3-5 лет, в течение которого штрафовать никого не будут. "Это переходный период для ответственных владельцев, чтобы человек мог прийти зарегистрировать в удобное для себя время, в удобном месте. И только по истечение этого срока уже вводить ответственность, но никак не говорить о штрафах еще до того, как он (законопроект) принят", - сказал Бурматов.
Также закон должен касаться не только домашних животных, но и безнадзорных - тех, которые попадают в приюты, только таким образом эту сферу можно сделать эффективной и побороть коррупцию, считает депутат. Помимо этого, в законопроекте не учтены дикие животные, разрешенные к содержанию в квартирах, отметил Бурматов. Они так же, как и обычные питомцы, могут убежать и потеряться, от них могут избавиться недобросовестные владельцы, животное может причинить кому-то вред. В этом случае, чтобы привлечь человека к ответственности, необходимо, чтобы питомец также был зарегистрирован, пояснил парламентарий.
Однако, заметил депутат, в новой редакции была учтена позиция комитета в отношении того, что сам учет, то есть внесение в базу данных, будет для владельцев животных бесплатным, а также предусмотрена вариативность маркировки. Тем не менее, считает Бурматов, в таком виде законопроект принят быть не может.
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"В таком виде точно нет. Очевидно, что в таком виде они его и вносить не будут. Они над ним уже несколько лет работают, на моей памяти, два года точно. До сих пор это продолжается. Они его не внесли еще даже в правительство. Он опять только как ведомственная инициатива", - сказал депутат.
По его мнению, маловероятно, что в этом году законопроект будет принят.
41501116
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФВладимир БурматовОбщество
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