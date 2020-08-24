https://ria.ru/20200824/1576229889.html

Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко облетел накануне на вертолете окрестности своей резиденции в Минске, где протестовали десятки тысяч человек. На... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:53

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2020-08-24T11:54

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

совет федерации рф

алексей пушков

гродно

минск

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> облетел накануне на вертолете окрестности своей резиденции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, где протестовали десятки тысяч человек. На видеозаписях глава государства запечатлен в бронежилете и с автоматом."Как крысы разбежались"Как видно на кадрах видео, которое публикует госагентство Белта в Telegram-канале, Лукашенко, подлетая к резиденции, осматривает с высоты проспект Победителей, где до этого собрались протестующие. Он связывается, предположительно, с пилотом, которому дает команду держаться ближе к проспекту, чтобы было хорошо видно.Там видно стоящую цепочку ОМОН и спецтехнику, которой закрыли дорогу к Дворцу Независимости. Демонстранты в это время направляются назад в центр столицы.На кадрах, опубликованных в телеграм-канале "Пул первого", близкого к пресс-службе президента, видно, как на территории Дворца независимости приземлился президентский вертолет, и Лукашенко вышел из него в бронежилете и с автоматом.Как видно на кадрах, в автомате нет магазина.Вместе с Лукашенко из вертолета вышел молодой человек в военной экипировке с оружием в руках. Предположительно, это был 15-летний младший сын президента Николай. Он идет рядом с главой государства, хотя остальные сопровождающие находятся позади либо впереди Лукашенко.Президент спросил у окружения, не осталось ли кого из протестующих поблизости, показывая рукой в направлении, где до этого проходила акция протеста.Продолжая держать в руках автомат, глава государства вышел за оцепление Дворца независимости и поблагодарил силовиков.На кадрах видно, как мужчины в специальном обмундировании и масках наперебой говорят президенту: "Мы с вами до конца", на что Лукашенко отвечает: "Ребята, спасибо вам, вы — красавцы".Глава государства повторил слова благодарности несколько раз, после чего раздались аплодисменты. Затем Лукашенко махнул рукой в сторону и добавил в отношении протестующих: "Мы с ними разберемся"."Смелости хватило ненадолго"Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала <a href="https://ont.by/" target="_blank">ОНТ</a> рассказала, что Лукашенко весь день, "с самого утра" работал в ситуационном центре во Дворце независимости. После того как к резиденции приблизились демонстранты, он облетел город на вертолете и вернулся.По ее словам, "смелости у митингующих хватило ненадолго: увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении".Она добавила, что "как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы".Эйсмонт подтвердила, что с Лукашенко были его дети."Выглядит решительно"Член <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал в своем Telegram-канале видеозапись, где Лукашенко запечатлен с автоматом в руках.Он добавил, что "обстоятельств непреодолимой силы не было". При этом, по его мнению, "были грубые ошибки в политике".Протесты в воскресеньеНакануне в Минске, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, около 20 тысяч человек приняли участие в воскресной акции оппозиции.При этом в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> и <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, как сообщается, собрались "не более 3 тысяч человек".Как отметили в МВД, после сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов."В столице основным местом сбора стала площадь Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску "Минск – город-герой". На пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова количество участников не превысило 15 тысяч", – рассказали в пресс-службе.Ситуация в БелоруссииВ Минске после президентских выборов проходят многотысячные протестные акции, их участники требуют пересчета голосов, а также нового голосования.На выборах, по данным ЦИК, с результатом 80,1% одержал победу Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция результаты не признала. Сейчас Тихановская находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>.В первые дни протестов силовики задержали около семи тысяч человек. С 13 августа начались забастовки на ряде промышленных предприятиях, 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения повторных выборов главы государства после принятия новой конституции.

https://ria.ru/20200823/lukashenko-1576213109.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208359.html

гродно

минск

белоруссия

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Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция. 2020-08-24T11:53 true PT0M42S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, совет федерации рф, алексей пушков, гродно, минск, белоруссия, в мире