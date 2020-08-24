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https://ria.ru/20200824/1576221765.html
Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами
Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:57
2020-08-24T10:23
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где лечили <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite."Мне лично никто не угрожал - ни в лицо, ни по телефону. Звонки в приемную мою, да, было множество. Может, 1000 звонков поступило", - ответил Мураховский журналистам на вопрос о том, звонили ли в медучреждение с угрозами.По словам Мураховского, скопление людей у больницы временами затрудняло подъезд к ней машин скорой помощи, а некоторые журналисты снимали поступающих пациентов на видео, что, по мнению медика, недопустимо.Он отметил, что на работе медиков это не сказалось. "В реанимацию к врачам попасть невозможно, мы врачей не отрывали от работы. Было много народу вокруг больницы, да", - рассказал он.Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко напротив, рассказал, что ему поступали угрозы.Калиниченко добавил, что медиков очень удивил шквал негативной реакции на данные о лечении в Омске Алексея Навального."Сопроводил (Алексея Навального) в аэропорт, передали его в самолет транспортной авиации, вернулся на работу, доделал все дела, вернулся домой в субботу, открыл интернет - и поразился тому негативу шквальному информации", - рассказал Калиниченко.Он добавил, что от коллег ему было странно слышать такие заявления, ведь они знают, что врачи по закону не могли озвучить диагноз.Как рассказал в понедельник журналистам главврач БСМП №1 Александр Мураховский, в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Мураховский также сообщил, что оказывавших помощь Навальному медиков могут поощрить."Конечно (могут поощрить – ред.), учитывая всю эту нервозность, толпы людей, крики по ночам, конечно, и психологический фактор", - сказал Мураховский, отвечая на вопрос о возможном премировании медиков."Я думаю, тех людей - медсестер и врачей, которые оказывали ему помощь, мы обязательно &lt;...&gt; учтем", - добавил главврач.
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576219584.html
А потом спрашивают: а почему вам не нравится Навальный, что он лично вам плохого сделал? Вот вполне стандартная причина
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Секта овоща
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омск
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, происшествия

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

09:57 24.08.2020 (обновлено: 10:23 24.08.2020)
81394
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
ОМСК, 24 авг - РИА Новости. Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
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"Мне лично никто не угрожал - ни в лицо, ни по телефону. Звонки в приемную мою, да, было множество. Может, 1000 звонков поступило", - ответил Мураховский журналистам на вопрос о том, звонили ли в медучреждение с угрозами.
По словам Мураховского, скопление людей у больницы временами затрудняло подъезд к ней машин скорой помощи, а некоторые журналисты снимали поступающих пациентов на видео, что, по мнению медика, недопустимо.
Он отметил, что на работе медиков это не сказалось. "В реанимацию к врачам попасть невозможно, мы врачей не отрывали от работы. Было много народу вокруг больницы, да", - рассказал он.
Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко напротив, рассказал, что ему поступали угрозы.
"Мне как активному пользователю соцсетей поступили десятки угроз лично в мой адрес, лично моей семье, моим детям, потому что я не скрываю фактов своей личной жизни. Это ни на что не повлияло - я имею в виду качество лечения пациента. Бог судья этим людям. Мы лечили человека. Он (Навальный) в этом не виноват", - признался Калиниченко.
Калиниченко добавил, что медиков очень удивил шквал негативной реакции на данные о лечении в Омске Алексея Навального.
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"Сопроводил (Алексея Навального) в аэропорт, передали его в самолет транспортной авиации, вернулся на работу, доделал все дела, вернулся домой в субботу, открыл интернет - и поразился тому негативу шквальному информации", - рассказал Калиниченко.
"Многие используют повод для какого-то личного хайпа. Смутило другое: многие люди и даже известные журналисты и врачи с мировым именем позволили себе комментарий, не владея информацией, о том, что неправильный диагноз, неправильно лечили, (спрашивали – Прим. ред.) почему не предоставили состав консилиумов, данные анализов - покажите нам все, и мы тогда вас оценим", - продолжил медик.
Он добавил, что от коллег ему было странно слышать такие заявления, ведь они знают, что врачи по закону не могли озвучить диагноз.
Как рассказал в понедельник журналистам главврач БСМП №1 Александр Мураховский, в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Мураховский также сообщил, что оказывавших помощь Навальному медиков могут поощрить.
"Конечно (могут поощрить – ред.), учитывая всю эту нервозность, толпы людей, крики по ночам, конечно, и психологический фактор", - сказал Мураховский, отвечая на вопрос о возможном премировании медиков.
"Я думаю, тех людей - медсестер и врачей, которые оказывали ему помощь, мы обязательно <...> учтем", - добавил главврач.
Алексей Навальный
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58185813850
Обсудить 17
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмскПроисшествия
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А потом спрашивают: а почему вам не нравится Навальный, что он лично вам плохого сделал? Вот вполне стандартная причина
24 августа, 10:04
Gloomy Humorist
140110031
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ASAlex Smolov
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