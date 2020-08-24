https://ria.ru/20200824/1576221765.html

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T09:57

2020-08-24T09:57

2020-08-24T10:23

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

омск

происшествия

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<strong>ОМСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, где лечили <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite."Мне лично никто не угрожал - ни в лицо, ни по телефону. Звонки в приемную мою, да, было множество. Может, 1000 звонков поступило", - ответил Мураховский журналистам на вопрос о том, звонили ли в медучреждение с угрозами.По словам Мураховского, скопление людей у больницы временами затрудняло подъезд к ней машин скорой помощи, а некоторые журналисты снимали поступающих пациентов на видео, что, по мнению медика, недопустимо.Он отметил, что на работе медиков это не сказалось. "В реанимацию к врачам попасть невозможно, мы врачей не отрывали от работы. Было много народу вокруг больницы, да", - рассказал он.Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко напротив, рассказал, что ему поступали угрозы.Калиниченко добавил, что медиков очень удивил шквал негативной реакции на данные о лечении в Омске Алексея Навального."Сопроводил (Алексея Навального) в аэропорт, передали его в самолет транспортной авиации, вернулся на работу, доделал все дела, вернулся домой в субботу, открыл интернет - и поразился тому негативу шквальному информации", - рассказал Калиниченко.Он добавил, что от коллег ему было странно слышать такие заявления, ведь они знают, что врачи по закону не могли озвучить диагноз.Как рассказал в понедельник журналистам главврач БСМП №1 Александр Мураховский, в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Мураховский также сообщил, что оказывавших помощь Навальному медиков могут поощрить."Конечно (могут поощрить – ред.), учитывая всю эту нервозность, толпы людей, крики по ночам, конечно, и психологический фактор", - сказал Мураховский, отвечая на вопрос о возможном премировании медиков."Я думаю, тех людей - медсестер и врачей, которые оказывали ему помощь, мы обязательно <...> учтем", - добавил главврач.

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576219584.html

Gloomy Humorist А потом спрашивают: а почему вам не нравится Навальный, что он лично вам плохого сделал? Вот вполне стандартная причина 173

Alex Smolov Секта овоща 156

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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