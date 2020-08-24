https://ria.ru/20200824/1576216927.html

Российский дизайнер усомнился в безопасности скафандров Илона Маска

Дизайн спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля Crew Dragon компании SpaceX эффектный, но его основная функция — обеспечение... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T04:03

2020-08-24T04:03

2020-08-24T11:09

хочу стать космонавтом

россия

илон маск

космос - риа наука

spacex

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Дизайн спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> компании <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> эффектный, но его основная функция — обеспечение безопасности экипажа — остается под вопросом, рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_issledovatelskijj_tekhnologicheskijj_universitet_MISiS/" target="_blank" data-auto="true">МИСиС</a>, промышленный дизайнер <a href="http://ria.ru/location_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Владимир</a> Пирожков.По словам Пирожкова, дизайнеры работали не только над скафандрами, но и над другой техникой SpaceX. По его словам, если приложить усилия, то аналогичного эффекта можно добиться и с российской техникой. "Внешний вид (ракеты <a href="http://ria.ru/product_SpaceX_Falcon_9/" target="_blank" data-auto="true">Falcon 9. </a>— Прим. ред.) хорош. Это вопрос специальной графики, потому что изделие плюс-минус одинаковое — что наше, что их. Это длинный, высокотехнологичный цилиндр. Эта техника сформирована и отработана технологически. Над дизайном окраски с тематикой достижений нашей страны, нашего космоса, нам, возможно, тоже предстоит поработать", — сказал Пирожков.

https://ria.ru/20200807/1575471497.html

chebak7510 не надо спешить! один уже пукнул про батут, теперь не знает где подмыться. 25

Андрей А Да ладно. Для съемок полета на луну, в павильоне, сойдут. 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, космос - риа наука, spacex