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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200824/1576216927.html
Российский дизайнер усомнился в безопасности скафандров Илона Маска
Дизайн спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля Crew Dragon компании SpaceX эффектный, но его основная функция — обеспечение... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T04:03
2020-08-24T11:09
хочу стать космонавтом
россия
илон маск
космос - риа наука
spacex
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Дизайн спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> компании <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> эффектный, но его основная функция — обеспечение безопасности экипажа — остается под вопросом, рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_issledovatelskijj_tekhnologicheskijj_universitet_MISiS/" target="_blank" data-auto="true">МИСиС</a>, промышленный дизайнер <a href="http://ria.ru/location_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Владимир</a> Пирожков.По словам Пирожкова, дизайнеры работали не только над скафандрами, но и над другой техникой SpaceX. По его словам, если приложить усилия, то аналогичного эффекта можно добиться и с российской техникой. "Внешний вид (ракеты <a href="http://ria.ru/product_SpaceX_Falcon_9/" target="_blank" data-auto="true">Falcon 9. </a>— Прим. ред.) хорош. Это вопрос специальной графики, потому что изделие плюс-минус одинаковое — что наше, что их. Это длинный, высокотехнологичный цилиндр. Эта техника сформирована и отработана технологически. Над дизайном окраски с тематикой достижений нашей страны, нашего космоса, нам, возможно, тоже предстоит поработать", — сказал Пирожков.
https://ria.ru/20200807/1575471497.html
не надо спешить! один уже пукнул про батут, теперь не знает где подмыться.
25
Да ладно. Для съемок полета на луну, в павильоне, сойдут.
13
7
россия
РИА Новости
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Новости
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россия, илон маск, космос - риа наука, spacex

Российский дизайнер усомнился в безопасности скафандров Илона Маска

04:03 24.08.2020 (обновлено: 11:09 24.08.2020)
4645
© AP Photo / John RaouxАстронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен перед полетом на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX
Астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен перед полетом на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX
© AP Photo / John Raoux
Астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен перед полетом на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дизайн спасательных скафандров Space suit для экипажа космического корабля Crew Dragon компании SpaceX эффектный, но его основная функция — обеспечение безопасности экипажа — остается под вопросом, рассказал РИА Новости директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Национального исследовательского технологического университета МИСиС, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

"Это не совсем скафандр, это средство индивидуальной защиты на пути с Земли на МКС от модельера Хосе Фернандеса, который создавал облик супергероев Голливуда. Я бы спокойнее относился к таким достижениям. Работа с общественностью у американцев всегда была на высоте. Но надежность технологий обычно проверяется годами эксплуатации", — сказал он.

© AP Photo / John RaouxАстронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен перед полетом на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX
Астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен перед полетом на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX
© AP Photo / John Raoux
Астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен перед полетом на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX
По словам Пирожкова, дизайнеры работали не только над скафандрами, но и над другой техникой SpaceX. По его словам, если приложить усилия, то аналогичного эффекта можно добиться и с российской техникой. "Внешний вид (ракеты Falcon 9. — Прим. ред.) хорош. Это вопрос специальной графики, потому что изделие плюс-минус одинаковое — что наше, что их. Это длинный, высокотехнологичный цилиндр. Эта техника сформирована и отработана технологически. Над дизайном окраски с тематикой достижений нашей страны, нашего космоса, нам, возможно, тоже предстоит поработать", — сказал Пирожков.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
7 августа, 03:07Хочу стать космонавтом
Рогозин бросил вызов Илону Маску
83613320
Обсудить 7
Хочу стать космонавтомРоссияИлон МаскКосмос - РИА НаукаSpaceX
Популярные комментарии
не надо спешить! один уже пукнул про батут, теперь не знает где подмыться.
24 августа, 06:02
cchebak7510
7200115
Да ладно. Для съемок полета на луну, в павильоне, сойдут.
24 августа, 08:42
Андрей А
1030000
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