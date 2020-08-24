https://ria.ru/20200824/1576041203.html

В Ленобласти будут выращивать креветки для экспорта в Китай и Европу

Крупнейшее в России предприятие по промышленному выращиванию креветок из Ленинградской области готовится выйти на международный рынок. Вскоре начнутся поставки... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T08:00

2020-08-24T08:00

2020-08-24T08:10

хорошие новости

хорошие новости

ленинградская область

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Крупнейшее в России предприятие по промышленному выращиванию креветок из Ленинградской области готовится выйти на международный рынок. Вскоре начнутся поставки свежевыращенных ракообразных в Китай, Европу и страны Азиатского и Восточного регионов.Как рассказал генеральный директор компании Сергей Бельков, уже сейчас "поймать" их креветочную продукцию жители Ленинградской области могут в основных сетевых магазинах региона. А когда предприятие выйдет на полную мощность, начнется выращивание и продажа креветок сорта ваннамей, японской креветки курума и тогда же появятся мощности для выращивания краба.По его словам, в вопросе выращивания креветок существует очень много нюансов – соблюдение режима тепла в бассейнах, питание ракообразных, стоимость и облуживание оборудования и, конечно, зарплаты сотрудников. Но если их четко соблюдать, то проблем не возникает.Компания была образована два года назад. В настоящее время в эксплуатацию введен только один из трех модулей, что позволяет производить порядка 30 тонн креветок в год. На полную мощность, 200 тонн в год, планируется выйти в 2023 году. К тому моменту будет увеличен штат сотрудников с 10 до 50 человек.Бельков отметил, что в компании планируют также заняться выращиванием зелени и некоторых видов овощей.Помимо этого поддержка производства креветки будет идти и со стороны администрации Ленинградской области. Предприятию будет компенсироваться часть капитальных расходов на строительство (капиксы) и выплачена субсидия на приобретение кормов. Поскольку предприятие новое, только начало свою деятельность, только оформляет документы на выплаты, точная сумма господдержки предприятия будет известна в начале следующего года, сообщили в пресс-службе администрации.

https://ria.ru/20200819/1575880754.html

https://ria.ru/20200816/1575758842.html

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ленинградская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ленинградская область