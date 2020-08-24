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В Ленобласти будут выращивать креветки для экспорта в Китай и Европу
Крупнейшее в России предприятие по промышленному выращиванию креветок из Ленинградской области готовится выйти на международный рынок. Вскоре начнутся поставки... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:00
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хорошие новости
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ленинградская область
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Крупнейшее в России предприятие по промышленному выращиванию креветок из Ленинградской области готовится выйти на международный рынок. Вскоре начнутся поставки свежевыращенных ракообразных в Китай, Европу и страны Азиатского и Восточного регионов.Как рассказал генеральный директор компании Сергей Бельков, уже сейчас "поймать" их креветочную продукцию жители Ленинградской области могут в основных сетевых магазинах региона. А когда предприятие выйдет на полную мощность, начнется выращивание и продажа креветок сорта ваннамей, японской креветки курума и тогда же появятся мощности для выращивания краба.По его словам, в вопросе выращивания креветок существует очень много нюансов – соблюдение режима тепла в бассейнах, питание ракообразных, стоимость и облуживание оборудования и, конечно, зарплаты сотрудников. Но если их четко соблюдать, то проблем не возникает.Компания была образована два года назад. В настоящее время в эксплуатацию введен только один из трех модулей, что позволяет производить порядка 30 тонн креветок в год. На полную мощность, 200 тонн в год, планируется выйти в 2023 году. К тому моменту будет увеличен штат сотрудников с 10 до 50 человек.Бельков отметил, что в компании планируют также заняться выращиванием зелени и некоторых видов овощей.Помимо этого поддержка производства креветки будет идти и со стороны администрации Ленинградской области. Предприятию будет компенсироваться часть капитальных расходов на строительство (капиксы) и выплачена субсидия на приобретение кормов. Поскольку предприятие новое, только начало свою деятельность, только оформляет документы на выплаты, точная сумма господдержки предприятия будет известна в начале следующего года, сообщили в пресс-службе администрации.
https://ria.ru/20200819/1575880754.html
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хорошие новости, ленинградская область

В Ленобласти будут выращивать креветки для экспорта в Китай и Европу

08:00 24.08.2020 (обновлено: 08:10 24.08.2020)
1179
© РИА Новости / Виталий АньковПрилавок с креветками на продовольственной ярмарке
Прилавок с креветками на продовольственной ярмарке
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Крупнейшее в России предприятие по промышленному выращиванию креветок из Ленинградской области готовится выйти на международный рынок. Вскоре начнутся поставки свежевыращенных ракообразных в Китай, Европу и страны Азиатского и Восточного регионов.
Как рассказал генеральный директор компании Сергей Бельков, уже сейчас "поймать" их креветочную продукцию жители Ленинградской области могут в основных сетевых магазинах региона. А когда предприятие выйдет на полную мощность, начнется выращивание и продажа креветок сорта ваннамей, японской креветки курума и тогда же появятся мощности для выращивания краба.
По его словам, в вопросе выращивания креветок существует очень много нюансов – соблюдение режима тепла в бассейнах, питание ракообразных, стоимость и облуживание оборудования и, конечно, зарплаты сотрудников. Но если их четко соблюдать, то проблем не возникает.

Подобный бизнес-проект не может быть мелким, адекватная выручка будет только при больших объемах производства, иначе доход будет либо нулевым, либо убыточным", – рассказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Компания была образована два года назад. В настоящее время в эксплуатацию введен только один из трех модулей, что позволяет производить порядка 30 тонн креветок в год. На полную мощность, 200 тонн в год, планируется выйти в 2023 году. К тому моменту будет увеличен штат сотрудников с 10 до 50 человек.
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Бельков отметил, что в компании планируют также заняться выращиванием зелени и некоторых видов овощей.

Так как у нас много избыточного тепла и остатков продуктов жизнедеятельности креветки и корма, которые, по сути, являются отличным удобрением, мы будем строить собственные теплицы, где будем выращивать зелень и какие-то овощи. Все это позволит повысить рентабельность, и наша продукция станет еще доступнее", – добавил он.

Помимо этого поддержка производства креветки будет идти и со стороны администрации Ленинградской области. Предприятию будет компенсироваться часть капитальных расходов на строительство (капиксы) и выплачена субсидия на приобретение кормов. Поскольку предприятие новое, только начало свою деятельность, только оформляет документы на выплаты, точная сумма господдержки предприятия будет известна в начале следующего года, сообщили в пресс-службе администрации.

Это предприятие уникальное в своем роде – им удалось достичь высокой эффективности по выращиванию тропической креветки в установках замкнутого водоснабжения в северных широтах. Компания ведет большую научно-исследовательскую работу, наши разработки и технологии дают возможность тиражировать подобные заводы не только в России, но и за рубежом", – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

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