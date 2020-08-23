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Новое оружие России
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В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T03:34
2020-08-23T03:34
новое оружие россии
россия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавода</a>" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>).Там отметили, что выбор Минобороны в отношении этих боевых модулей не случаен. "Действительно, продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке. В России у нас конкурентов в этом классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящий момент нет", - добавили в УВЗ.В составе "Уралвагонзавода" разработку и производство модулей ведет АО "Электромашина".Впервые презентация двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля прошла на форуме "Армия" в 2016 году. Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", телевизионным и тепловизионным каналом прицела, а также лазерным дальномером.
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россия, безопасность

В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ

03:34 23.08.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндреевский флаг
Андреевский флаг
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Уралвагонзавода" (входит в Ростех).
"Мы уже изготовили опытные образцы (боевых модулей – ред.) для легких катеров ВМФ и передаем их на испытания. Кроме того, боевые модули нашли свое применение на роботизированных охранных системах, которыми занимается министерство обороны", - сказали в концерне.
Там отметили, что выбор Минобороны в отношении этих боевых модулей не случаен. "Действительно, продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке. В России у нас конкурентов в этом классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящий момент нет", - добавили в УВЗ.
В составе "Уралвагонзавода" разработку и производство модулей ведет АО "Электромашина".
Впервые презентация двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля прошла на форуме "Армия" в 2016 году. Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", телевизионным и тепловизионным каналом прицела, а также лазерным дальномером.
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03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
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