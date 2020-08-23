https://ria.ru/20200823/vmf-1576189151.html

В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ

Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T03:34

2020-08-23T03:34

2020-08-23T03:34

новое оружие россии

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155612/76/1556127609_0:107:3262:1942_1400x0_80_0_0_f8afc7bf82bd23ff5ed5569c5bac691e.jpg

<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ России изготовлены и переданы на испытания, сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзавода</a>" (входит в <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>).Там отметили, что выбор Минобороны в отношении этих боевых модулей не случаен. "Действительно, продукт получился высокого качества, можно даже сказать, что одним из лучших на мировом рынке. В России у нас конкурентов в этом классе двухплоскостных дистанционно управляемых платформ в настоящий момент нет", - добавили в УВЗ.В составе "Уралвагонзавода" разработку и производство модулей ведет АО "Электромашина".Впервые презентация двухплоскостного дистанционно управляемого боевого модуля прошла на форуме "Армия" в 2016 году. Модуль вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", телевизионным и тепловизионным каналом прицела, а также лазерным дальномером.

https://ria.ru/20200507/1571073341.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, безопасность