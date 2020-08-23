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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200823/timoshenko-1576199945.html
Пресс-секретарь заявила о тяжелом состоянии Юлии Тимошенко
Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока рассказала о состоянии экс-премьера Украины после заражения коронавирусом. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T14:30
2020-08-23T17:22
распространение нового коронавируса
ситуация на украине
юлия тимошенко
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. </strong>Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Тимошенко</a> Марина Сорока рассказала о состоянии экс-премьера <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> после заражения коронавирусом."Состояние оценивается как тяжелое", — написала Сорока на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100001872850871" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook.</a>Также она отметила, что у экс-премьера страны держится повышенная температура до 39 градусов, однако она борется с заболеванием.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575831691.html
До многих не доходит, что этот вирус очень опасен если вовремя не начать лечение. Эта штука опаснее грипа.
123
С тех пор как Юля на каблуках встала с инвалидного кресла, любая новость о ее болезни будет подвергаться сомнению, даже если она действительно будет находиться в тяжелом состоянии.
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РИА Новости
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ситуация на украине, юлия тимошенко, украина, в мире

Пресс-секретарь заявила о тяжелом состоянии Юлии Тимошенко

14:30 23.08.2020 (обновлено: 17:22 23.08.2020)
43314
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока рассказала о состоянии экс-премьера Украины после заражения коронавирусом.
"Состояние оценивается как тяжелое", — написала Сорока на своей странице в Facebook.
Также она отметила, что у экс-премьера страны держится повышенная температура до 39 градусов, однако она борется с заболеванием.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Обсудить 16
Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
До многих не доходит, что этот вирус очень опасен если вовремя не начать лечение. Эта штука опаснее грипа.
23 августа, 14:42
валера удовиченко
3934201236
С тех пор как Юля на каблуках встала с инвалидного кресла, любая новость о ее болезни будет подвергаться сомнению, даже если она действительно будет находиться в тяжелом состоянии.
23 августа, 14:40
mgla
7983012
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