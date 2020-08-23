https://ria.ru/20200823/timoshenko-1576199945.html

Пресс-секретарь заявила о тяжелом состоянии Юлии Тимошенко

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока рассказала о состоянии экс-премьера Украины после заражения коронавирусом. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T14:30

2020-08-23T14:30

2020-08-23T17:22

распространение нового коронавируса

ситуация на украине

юлия тимошенко

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. </strong>Пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлии Тимошенко</a> Марина Сорока рассказала о состоянии экс-премьера <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> после заражения коронавирусом."Состояние оценивается как тяжелое", — написала Сорока на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100001872850871" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook.</a>Также она отметила, что у экс-премьера страны держится повышенная температура до 39 градусов, однако она борется с заболеванием.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200815/1575831691.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, юлия тимошенко, украина, в мире