https://ria.ru/20200823/sneg-1576209869.html
В самом южном населенном пункте России выпал снег
Снег выпал в самом южном и высокогорном селе Куруш Докузпаринского района Дагестана, однако это явление ближе к осени считается нормальным, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T19:53
2020-08-23T19:53
2020-08-23T23:09
россия
республика дагестан
общество
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<strong>ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости.</strong> Снег выпал в самом южном и высокогорном селе Куруш Докузпаринского района <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a>, однако это явление ближе к осени считается нормальным, сообщили РИА Новости в администрации района.Ранее в социальных сетях появились видео заснеженных окрестностей села."У нас дожди уже несколько дней подряд, температура падает, и очень часто в горах выпадает снег", — сказали в администрации, отметив, что ближе к осени такое бывает часто.Село Куруш располагается на высоте 2560 метров над уровнем моря.
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576195579.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика дагестан, общество