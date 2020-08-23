https://ria.ru/20200823/sneg-1576209869.html

В самом южном населенном пункте России выпал снег

Снег выпал в самом южном и высокогорном селе Куруш Докузпаринского района Дагестана, однако это явление ближе к осени считается нормальным, сообщили РИА Новости РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T19:53

2020-08-23T19:53

2020-08-23T23:09

россия

республика дагестан

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576210451_0:0:1114:627_1400x0_80_0_0_ba8e5b43551ef547d01a67d8f12a49c4.jpg

<strong>ПЯТИГОРСК, 23 авг — РИА Новости.</strong> Снег выпал в самом южном и высокогорном селе Куруш Докузпаринского района <a href="https://ria.ru/dag/" target="_blank">Дагестана</a>, однако это явление ближе к осени считается нормальным, сообщили РИА Новости в администрации района.Ранее в социальных сетях появились видео заснеженных окрестностей села."У нас дожди уже несколько дней подряд, температура падает, и очень часто в горах выпадает снег", — сказали в администрации, отметив, что ближе к осени такое бывает часто.Село Куруш располагается на высоте 2560 метров над уровнем моря.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576195579.html

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, общество