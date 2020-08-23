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Министр обороны Абхазии вручил Шойгу орден Мужества
Министр обороны России Сергей Шойгу удостоен ордена Мужества Абхазии, награду ему вручил в воскресенье министр обороны республики Владимир Ануа. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T11:57
2020-08-23T12:08
владимир ануа
сергей шойгу
абхазия
безопасность
общество
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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости.</strong> Министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> удостоен ордена Мужества <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a>, награду ему вручил в воскресенье министр обороны республики <a href="https://ria.ru/person_vladimir-anua" target="_blank">Владимир Ануа</a>.На церемонии было отмечено, что государственную награду Республики Абхазия - орден Мужества Шойгу удостоен за помощь в спасении жителей города Ткуарчала в ходе абхазско-грузинского конфликта 1992-1993 годов.Ануа отметил в ходе церемонии, что "Абхазия была, есть и будет надёжным другом России"."Народ Абхазии не забыл, что в тяжёлые годы вы с нами рядом. Нас радует, что сегодня в непростое время вы оказали нам помощь в борьбе с коронавирусом. Мы очень вам за это благодарны, и уверены, что наше братство будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе", - сказал министр обороны Абхазии.
https://ria.ru/20200521/1571774983.html
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владимир ануа, сергей шойгу, абхазия, безопасность, общество

Министр обороны Абхазии вручил Шойгу орден Мужества

11:57 23.08.2020 (обновлено: 12:08 23.08.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу удостоен ордена Мужества Абхазии, награду ему вручил в воскресенье министр обороны республики Владимир Ануа.
На церемонии было отмечено, что государственную награду Республики Абхазия - орден Мужества Шойгу удостоен за помощь в спасении жителей города Ткуарчала в ходе абхазско-грузинского конфликта 1992-1993 годов.
Ануа отметил в ходе церемонии, что "Абхазия была, есть и будет надёжным другом России".
"Народ Абхазии не забыл, что в тяжёлые годы вы с нами рядом. Нас радует, что сегодня в непростое время вы оказали нам помощь в борьбе с коронавирусом. Мы очень вам за это благодарны, и уверены, что наше братство будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе", - сказал министр обороны Абхазии.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
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3780029
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Владимир АнуаСергей ШойгуАбхазияБезопасностьОбщество
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