https://ria.ru/20200823/shoygu-1576195392.html

Министр обороны Абхазии вручил Шойгу орден Мужества

Министр обороны России Сергей Шойгу удостоен ордена Мужества Абхазии, награду ему вручил в воскресенье министр обороны республики Владимир Ануа. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T11:57

2020-08-23T11:57

2020-08-23T12:08

владимир ануа

сергей шойгу

абхазия

безопасность

общество

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости.</strong> Министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> удостоен ордена Мужества <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a>, награду ему вручил в воскресенье министр обороны республики <a href="https://ria.ru/person_vladimir-anua" target="_blank">Владимир Ануа</a>.На церемонии было отмечено, что государственную награду Республики Абхазия - орден Мужества Шойгу удостоен за помощь в спасении жителей города Ткуарчала в ходе абхазско-грузинского конфликта 1992-1993 годов.Ануа отметил в ходе церемонии, что "Абхазия была, есть и будет надёжным другом России"."Народ Абхазии не забыл, что в тяжёлые годы вы с нами рядом. Нас радует, что сегодня в непростое время вы оказали нам помощь в борьбе с коронавирусом. Мы очень вам за это благодарны, и уверены, что наше братство будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе", - сказал министр обороны Абхазии.

https://ria.ru/20200521/1571774983.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ануа, сергей шойгу, абхазия, безопасность, общество