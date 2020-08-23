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Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T14:24
2020-08-23T15:45
пао "туполев"
юрий слюсарь
сергей шойгу
таганрог
ту-95мс
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет, сообщило Министерство обороны.Об этом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Sljusar/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Слюсарь</a> рассказал министру обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a> перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2020".Первый полет ракетоносца состоялся накануне в <a href="http://ria.ru/location_Taganrog/" target="_blank" data-auto="true">Таганроге</a> на аэродроме Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, его пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Андрея Воропаева.Отмечается, что полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 метров, он продолжался два часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.В сообщении отмечается, что на Ту-95МСМ установили новые системы управления вооружением и управления самолетом, а также модернизированные средства объективного контроля, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи и радиолокационную станцию.В Минобороны добавили, что это позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета.
https://ria.ru/20200705/1573855201.html
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пао "туполев", юрий слюсарь , сергей шойгу, таганрог, ту-95мс, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность

Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

14:24 23.08.2020 (обновлено: 15:45 23.08.2020)
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© Минобороны РоссииПервый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
Первый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
© Минобороны России
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет, сообщило Министерство обороны.
Об этом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны Сергею Шойгу перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2020".
© Минобороны РоссииПервый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
Первый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
© Минобороны России
Первый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
Первый полет ракетоносца состоялся накануне в Таганроге на аэродроме Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, его пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Андрея Воропаева.
Отмечается, что полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 метров, он продолжался два часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.

"Это самолет с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации. После вылета продолжатся испытания. Модернизация парка стратегических ракетоносцев дальше пойдет по этому пути".

Юрий Слюсарь
В сообщении отмечается, что на Ту-95МСМ установили новые системы управления вооружением и управления самолетом, а также модернизированные средства объективного контроля, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи и радиолокационную станцию.
В Минобороны добавили, что это позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета.
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ПАО "Туполев"Юрий СлюсарьСергей ШойгуТаганрогТу-95МСОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Безопасность
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