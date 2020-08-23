https://ria.ru/20200823/samolet-1576199854.html

Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T14:24

2020-08-23T14:24

2020-08-23T15:45

пао "туполев"

юрий слюсарь

сергей шойгу

таганрог

ту-95мс

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет, сообщило Министерство обороны.Об этом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Sljusar/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Слюсарь</a> рассказал министру обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a> перед открытием Международного военно-технического форума "Армия-2020".Первый полет ракетоносца состоялся накануне в <a href="http://ria.ru/location_Taganrog/" target="_blank" data-auto="true">Таганроге</a> на аэродроме Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, его пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Андрея Воропаева.Отмечается, что полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 метров, он продолжался два часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.В сообщении отмечается, что на Ту-95МСМ установили новые системы управления вооружением и управления самолетом, а также модернизированные средства объективного контроля, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи и радиолокационную станцию.В Минобороны добавили, что это позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета.

https://ria.ru/20200705/1573855201.html

таганрог

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пао "туполев", юрий слюсарь , сергей шойгу, таганрог, ту-95мс, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность