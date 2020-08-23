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Названы продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде
Специалисты перечислили продукты, которые при употреблении в сыром виде могут нанести вред здоровью, пишет Sabah. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T09:36
2020-08-23T12:40
здоровье - общество
продукты
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. </strong>Специалисты перечислили продукты, которые при употреблении в сыром виде могут нанести вред здоровью, пишет<a href="https://www.sabah.com.tr/galeri/saglik/asla-bu-sekilde-tuketmeyin-uzmanlar-tek-tek-acikladi/10" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Sabah.</a>Отмечается, что в первую очередь не стоит есть сосиски, не прошедшие термическую обработку. В таких изделиях могут содержаться листерии — опасные бактерии, которые способны нарушить работу пищеварительной системы и вызвать отравление.На втором месте оказалась сырая фасоль, которая зачастую содержит вредные токсичные вещества. Особенно важно обращать внимание на качество приготовленной красной фасоли, поскольку полностью безопасной она становится только при достаточной степени готовности.Опасными эксперты также назвали сырые креветки, поскольку их часто выращивают в искусственных условиях и могут кормить антибиотиками, добавлять в воду пестициды и фунгициды. Кроме того, может использоваться большое количество химических добавок, прежде всего хлор.Также, по данным издания, не рекомендуется употреблять в сыром виде такие продукты, как миндаль, грибы и ревень.<strong>Полную версию материала читайте на</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/photo/20200823/247964894_247979427.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Inosmi &gt;&gt;</a></strong>
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здоровье - общество, продукты

Названы продукты, которые нельзя употреблять в сыром виде

09:36 23.08.2020 (обновлено: 12:40 23.08.2020)
16438
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Специалисты перечислили продукты, которые при употреблении в сыром виде могут нанести вред здоровью, пишет Sabah.
Отмечается, что в первую очередь не стоит есть сосиски, не прошедшие термическую обработку. В таких изделиях могут содержаться листерии — опасные бактерии, которые способны нарушить работу пищеварительной системы и вызвать отравление.
На втором месте оказалась сырая фасоль, которая зачастую содержит вредные токсичные вещества. Особенно важно обращать внимание на качество приготовленной красной фасоли, поскольку полностью безопасной она становится только при достаточной степени готовности.
Опасными эксперты также назвали сырые креветки, поскольку их часто выращивают в искусственных условиях и могут кормить антибиотиками, добавлять в воду пестициды и фунгициды. Кроме того, может использоваться большое количество химических добавок, прежде всего хлор.
Также, по данным издания, не рекомендуется употреблять в сыром виде такие продукты, как миндаль, грибы и ревень.
Полную версию материала читайте на Inosmi >>
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