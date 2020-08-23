https://ria.ru/20200823/pismo-1576206276.html

Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский написал письмо с предложением помочь коллегам из университетской клиники "Шарите" в РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T17:39

2020-08-23T17:39

2020-08-23T17:50

госпитализация алексея навального в омске

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

германия

омск

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский написал письмо с предложением помочь коллегам из университетской клиники "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, где продолжает лечение блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>. Текст письма опубликован на портале <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/08/22/69436432/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NGS</a>. Он напомнил, что Навального доставили в больницу в тяжелом состоянии, без сознания. Блогеру провели МРТ и КТ, а также ряд анализов, в частности, на наличие токсических веществ в организме. Результатами всех обследований омские медики готовы поделиться с немецкими коллегами.В организме главы ФБК* не нашли оксибутиратов, барбитуратов, стрихнина, судорожных или синтетических ядов, в моче обнаружили только алкоголь и кофеин. При этом на смывах с одежды и рук найден 2-этилгексил дифенил фосфат — вещество, не обладающее токсичным действием.После курса лечения состояние пациента стабилизировалось, отметил Мураховский. Главврач добавил, что на момент выписки у руководителя ФБК* наблюдалась умеренная положительная динамика."Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента", — заключил главврач.Госпитализация НавальногоВ четверг утром самолет, на котором блогер возвращался из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как Навальному стало плохо во время полета. Главу ФБК* экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в коме.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. В качестве рабочего диагноза они рассматривают нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального только в понедельник.<em>* <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a> (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200823/gost-1576198522.html

https://ria.ru/20200822/nezakonno-1576168479.html

Павел Киселев не срослось похоже. Хотя этого хватит, чтобы выставлять себя жертвой покушения режима и т.д. Донаты на лечение посыпятся. 235

Адам Ваксель Кому интересны омские анализы? Вот хайли-лайкли новичок, диоксин или полоний, найденные в Германии "международными экспертами" - другое дело! 190

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, германия, омск, берлин (город), происшествия