https://ria.ru/20200823/navalnyy-1576188436.html

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

В моче блогера Алексея Навального найдены алкоголь и кофеин, сообщили в Минздраве Омской области. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T01:20

2020-08-23T01:20

2020-08-23T01:20

госпитализация алексея навального в омске

россия

алексей навальный

германия

омск

берлин (город)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> В моче блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> найдены алкоголь и кофеин, сообщили в Минздраве <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>."Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин", — пояснили в ведомстве.В региональном Минздраве также сообщили, что местные специалисты готовы предоставить немецким коллегам все результаты обследований Навального.Транспортировка в ГерманиюНакануне частный самолет с Навальным и его супругой приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. Блогера транспортировали в клинику "Шарите".Глава фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал транспортировку, заявил, что Навальный хорошо перенес перелет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.Миссия по транспортировке в немецкую столицу блогера стоила дорого, но расходы взяли на себя частные лица, также заявил Бизил. "Немецкие налогоплательщики вообще не платят, это все было оплачено частными средствами, ни фонды, ни общественные средства не были задействованы", - заявил он журналистам. Глава фонда добавил, что "было очень дорого сделать это так быстро", но в итоге частные лица взяли расходы на себя. Он не стал называть их, отметив, что "это не имеет никакого значения".Фонд при этом поблагодарил власти Германии и России за содействие в осуществлении миссии, подчеркнув, что не имеет отношения к российской внутренней политике, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе.Как рассказала РИА Новости официальный представитель клиники Мануэла Цингл, заявление лечащих врачей блогера в "Шарите" ожидается в понедельник, его формат обсуждается. По ее словам, в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, в настоящее время "формат обсуждается" - будет ли это пресс-конференция или письменное заявление.Полицейские дежурят возле здания "Шарите" в Берлине, дежурство продлится всю ночь, оно связано с госпитализацией Навального, заявили РИА Новости сотрудники правоохранительных органов.Госпитализация Навального в ОмскеВ четверг утром самолет, на котором блогер летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно приземлился в Омске. Навальному стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Представители блогера предположили, что он отравился токсическими веществами. Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Специалисты считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких медиков и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию, его родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.

https://ria.ru/20200822/vrach-1576142623.html

https://ria.ru/20200822/nezakonno-1576168479.html

https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576124633.html

4

россия

германия

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, россия, алексей навальный, германия, омск, берлин (город), общество