Пианист Даниил Крамер рассказал об участии в Koktebel Jazz Party
Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".
Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".
Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".
Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".
Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.
Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.
Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.
Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.
Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.
Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.
Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.
Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.
Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.
Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.
В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.
Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".
Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".
Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.
Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.
Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.
Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.
Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.
Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.