https://ria.ru/20200823/muzyka-1576203222.html

Пианист Даниил Крамер рассказал об участии в Koktebel Jazz Party

Пианист Даниил Крамер на пресс-конференции в Коктебеле сказал, что фестиваль Koktebel Jazz Party стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:04

2020-08-23T16:04

2020-08-23T17:38

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

фестиваль koktebel jazz party

владимир путин

республика крым

коктебель

общество

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости.</strong> Пианист <a href="https://ria.ru/person_daniil-kramer" target="_blank">Даниил Крамер</a> на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> сказал, что фестиваль <a href="https://ria.ru/Koktebel_Jazz_Party_11092014" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a> стал для него первым крупным музыкальным мероприятием после карантина из-за коронавируса.Трио Крамера в воскресенье откроет своим выступлением третий завершающий день фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле."Уже началась концертная работа, я уже слетал в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a> 13 августа, там уже открылся небольшой open air классика, джазовый… это было на площадке перед филармонией. Это была своеобразная первая ласточка. Но первый крупный фестиваль – это вы (Koktebel Jazz Party). Я очень рад, что могу второй год подряд к вам приехать, я очень счастлив", - сказал Крамер.Пианист сказал, что во время карантина переехал на дачу, где музицировал на электронном инструменте. Крамер признался, что до конца не знает, с какой программой выступит на сцене в Коктебеле его трио, так как любит импровизировать по ходу концерта. Музыкант пообещал, что "каждая вещь не будет похожа на другую и стилистически и концептуально". Он также не исключил, что в ходе выступления на третий день фестиваля удивит публику шутками.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html

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республика крым

коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

koktebel jazz party — 2020, фестиваль koktebel jazz party, владимир путин, республика крым, коктебель, общество