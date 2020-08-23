https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576207477.html

Два артиста театра имени Вахтангова заразились коронавирусом

Два артиста столичного театра имени Вахтангова заразились коронавирусом, сообщил РИА Новости директор театра Кирилл Крок. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T18:22

2020-08-23T18:22

2020-08-23T18:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл крок

коронавирусы

воз

театр имени е. вахтангова

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Два артиста столичного театра имени <a href="http://ria.ru/person_Vakhtangov_Evgenijj/" target="_blank" data-auto="true">Вахтангова</a> заразились <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a>, сообщил РИА Новости директор театра <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Krok/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Крок</a>."Два артиста нашего театра почувствовали недомогание, сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными", - заявил Крок, добавив, что артисты были задействованы в постановке "Соломенная шляпка". Он не уточнил их имена.По словам Крока, сейчас артисты находятся дома, соблюдают режим самоизоляции и ждут результатов повторного теста. Все репетиции в театре приостановлены.Собеседник агентства добавил, что все артисты театра ранее сдавали тесты на коронавирус, результаты были отрицательными."Те, кого мы вызываем на работу, обязательно сдают тесты прямо в театре, потому что мы заключили договор с лабораторией, которая приезжает в театр и делает тесты", - отметил Крок.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 22,8 миллиона случаев заражения, свыше 795 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576118720.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл крок, коронавирусы, воз, театр имени е. вахтангова