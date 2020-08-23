https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576194018.html

В Москве выявили 611 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 611, Санкт-Петербург — 180, Подмосковье — 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T10:52

2020-08-23T10:52

2020-08-23T10:52

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москва

московская область (подмосковье)

севастополь

общество

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 611, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> — 180, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 164, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>."Распределение по субъектам: 1. Москва 611, 2. Санкт-Петербург 180, 3. Московская область 164", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополе</a> — 8, Чечне — 6, Еврейской автономной области — 2.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200823/koronavirus-1576193793.html

москва

московская область (подмосковье)

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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