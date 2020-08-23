Арт-директор Koktebel Jazz Party отметил качество российских джазменов

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости.</strong> Джазовые коллективы и вокалисты России не уступают западным звездам, фестиваль в Коктебеле дал возможность им выступить и показать свое мастерство перед публикой, сказал арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 21 по 23 августа. В воскресенье последний день фестиваля, на главной сцене уже выступили пианист Даниил Крамер и его трио группа ChetMen, завершит последний день фестиваля коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриля Bril Brothers. В выступлении Bril Brothers примут участие певица Мариам Мерабова и отец братьев Игорь Бриль."Основной итог – фестиваль состоялся. Потому что музыканты абсолютно изголодались по публике, заработок не последнюю роль играет, мы все понимаем. Они очень комплиментарно относятся к тому, что здесь происходит. Но ведь объективно – это очень крутой фестиваль – по звуку, по сцене, инструменту, по отношению к музыканту", - сказал РИА Новости Иконников.Он отметил очень теплый прием музыкантов фестиваля публикой в Коктебеле. По его мнению, некоторые молодые отечественные артисты и коллективы, которые получили возможность выступить на фестивале, имеют большой потенциал выхода на мировой уровень признания. При этом Koktebel Jazz Party из-за пандемии в этот раз прошел преимущественно с участием отечественных мастеров джаза."Мы зачастую бежим за какими-то именами, на звезду идут, это понятно. Но наши (российские музыканты - ред.) по качеству не хуже... Если были бы иностранные участники, значит, мы могли бы кого-то не увидеть. Мы бы не показали ребят, которые еще альбомов не записали: Настя Лютова – одна пластинка, Wild Brass - вообще нет альбомов, Manka Groove выпустили дебютный альбом накануне фестиваля. У них появилась возможность выступить, и они не подкачали. Самое главное то, что фестиваль состоялся", - сказал Иконников.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Джазовые коллективы и вокалисты России не уступают западным звездам, фестиваль в Коктебеле дал возможность им выступить и показать свое мастерство перед публикой, сказал арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.
Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 21 по 23 августа. В воскресенье последний день фестиваля, на главной сцене уже выступили пианист Даниил Крамер и его трио группа ChetMen, завершит последний день фестиваля коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриля Bril Brothers. В выступлении Bril Brothers примут участие певица Мариам Мерабова и отец братьев Игорь Бриль.
"Основной итог – фестиваль состоялся. Потому что музыканты абсолютно изголодались по публике, заработок не последнюю роль играет, мы все понимаем. Они очень комплиментарно относятся к тому, что здесь происходит. Но ведь объективно – это очень крутой фестиваль – по звуку, по сцене, инструменту, по отношению к музыканту", - сказал РИА Новости Иконников.
Он отметил очень теплый прием музыкантов фестиваля публикой в Коктебеле. По его мнению, некоторые молодые отечественные артисты и коллективы, которые получили возможность выступить на фестивале, имеют большой потенциал выхода на мировой уровень признания. При этом Koktebel Jazz Party из-за пандемии в этот раз прошел преимущественно с участием отечественных мастеров джаза.
Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".
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Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".
Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
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Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.
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В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.
Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".
Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.
"Мы зачастую бежим за какими-то именами, на звезду идут, это понятно. Но наши (российские музыканты - ред.) по качеству не хуже... Если были бы иностранные участники, значит, мы могли бы кого-то не увидеть. Мы бы не показали ребят, которые еще альбомов не записали: Настя Лютова – одна пластинка, Wild Brass - вообще нет альбомов, Manka Groove выпустили дебютный альбом накануне фестиваля. У них появилась возможность выступить, и они не подкачали. Самое главное то, что фестиваль состоялся", - сказал Иконников.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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