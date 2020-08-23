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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200823/ikonnikov-1576212993.html
Арт-директор Koktebel Jazz Party отметил качество российских джазменов
Джазовые коллективы и вокалисты России не уступают западным звездам, фестиваль в Коктебеле дал возможность им выступить и показать свое мастерство перед... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:40
2020-08-23T21:40
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
коктебель
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости.</strong> Джазовые коллективы и вокалисты России не уступают западным звездам, фестиваль в Коктебеле дал возможность им выступить и показать свое мастерство перед публикой, сказал арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 21 по 23 августа. В воскресенье последний день фестиваля, на главной сцене уже выступили пианист Даниил Крамер и его трио группа ChetMen, завершит последний день фестиваля коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриля Bril Brothers. В выступлении Bril Brothers примут участие певица Мариам Мерабова и отец братьев Игорь Бриль."Основной итог – фестиваль состоялся. Потому что музыканты абсолютно изголодались по публике, заработок не последнюю роль играет, мы все понимаем. Они очень комплиментарно относятся к тому, что здесь происходит. Но ведь объективно – это очень крутой фестиваль – по звуку, по сцене, инструменту, по отношению к музыканту", - сказал РИА Новости Иконников.Он отметил очень теплый прием музыкантов фестиваля публикой в Коктебеле. По его мнению, некоторые молодые отечественные артисты и коллективы, которые получили возможность выступить на фестивале, имеют большой потенциал выхода на мировой уровень признания. При этом Koktebel Jazz Party из-за пандемии в этот раз прошел преимущественно с участием отечественных мастеров джаза."Мы зачастую бежим за какими-то именами, на звезду идут, это понятно. Но наши (российские музыканты - ред.) по качеству не хуже... Если были бы иностранные участники, значит, мы могли бы кого-то не увидеть. Мы бы не показали ребят, которые еще альбомов не записали: Настя Лютова – одна пластинка, Wild Brass - вообще нет альбомов, Manka Groove выпустили дебютный альбом накануне фестиваля. У них появилась возможность выступить, и они не подкачали. Самое главное то, что фестиваль состоялся", - сказал Иконников.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200823/krym-1576177090.html
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РИА Новости
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koktebel jazz party — 2020, коктебель

Арт-директор Koktebel Jazz Party отметил качество российских джазменов

21:40 23.08.2020
235
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party
Фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Джазовые коллективы и вокалисты России не уступают западным звездам, фестиваль в Коктебеле дал возможность им выступить и показать свое мастерство перед публикой, сказал арт-директор Koktebel Jazz Party Михаил Иконников.
Koktebel Jazz Party проходит в Крыму с 21 по 23 августа. В воскресенье последний день фестиваля, на главной сцене уже выступили пианист Даниил Крамер и его трио группа ChetMen, завершит последний день фестиваля коллектив братьев-саксофонистов Александра и Дмитрия Бриля Bril Brothers. В выступлении Bril Brothers примут участие певица Мариам Мерабова и отец братьев Игорь Бриль.
"Основной итог – фестиваль состоялся. Потому что музыканты абсолютно изголодались по публике, заработок не последнюю роль играет, мы все понимаем. Они очень комплиментарно относятся к тому, что здесь происходит. Но ведь объективно – это очень крутой фестиваль – по звуку, по сцене, инструменту, по отношению к музыканту", - сказал РИА Новости Иконников.
Он отметил очень теплый прием музыкантов фестиваля публикой в Коктебеле. По его мнению, некоторые молодые отечественные артисты и коллективы, которые получили возможность выступить на фестивале, имеют большой потенциал выхода на мировой уровень признания. При этом Koktebel Jazz Party из-за пандемии в этот раз прошел преимущественно с участием отечественных мастеров джаза.
Второй день Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

На Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 10

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Майшев

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
2 из 10

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

Певец, актер Игорь Скляр с коллективом Jazz Classic Community на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
3 из 10

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

Выступление участников творческого дуэта Коровин и Фагот
4 из 10

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Майшев

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

Музыкант, солист группы Моральный кодекс Сергей Мазаев выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 10

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
6 из 10

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня
7 из 10

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
8 из 10

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

Посетители танцуют во время выступления музыканта, солиста группы Моральный кодекс Сергея Мазаева на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
9 из 10

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

Посетители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
10 из 10

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
1 из 10

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 10

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 10

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

© РИА Новости / Алексей Майшев
4 из 10

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
5 из 10

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Майшев
6 из 10

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

© РИА Новости / Алексей Майшев
7 из 10

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

© РИА Новости / Алексей Майшев
8 из 10

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Алексей Майшев
9 из 10

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
10 из 10

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
"Мы зачастую бежим за какими-то именами, на звезду идут, это понятно. Но наши (российские музыканты - ред.) по качеству не хуже... Если были бы иностранные участники, значит, мы могли бы кого-то не увидеть. Мы бы не показали ребят, которые еще альбомов не записали: Настя Лютова – одна пластинка, Wild Brass - вообще нет альбомов, Manka Groove выпустили дебютный альбом накануне фестиваля. У них появилась возможность выступить, и они не подкачали. Самое главное то, что фестиваль состоялся", - сказал Иконников.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Вчера, 08:00Культура
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Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020Коктебель
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