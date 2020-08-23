https://ria.ru/20200823/gost-1576198522.html

ZDF: Навального доставили в Германию как "гостя канцлера"

Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера", сообщил телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T13:43

2020-08-23T13:43

2020-08-23T16:13

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

москва

германия

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> доставили на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> в качестве "гостя канцлера", сообщил телеканал <a href="https://www.zdf.de/nachrichten/politik/berlin-nawalny-charite-zustand-koma-100.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZDF</a> со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.По данным канала, присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Они считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального в понедельник.

https://ria.ru/20200823/navalnyy-1576188436.html

https://ria.ru/20200822/raskhody-1576148422.html

Сергей Савин Мир сошел с ума, проходимец - гость канцлера. Дно пробито в очередной раз. 655

Андрей Дашков Какие же они смешные со своими демократическими наставлениями всему миру. Надо открыть офис АдГ у кремля )) 362

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москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, москва, германия, берлин (город), происшествия