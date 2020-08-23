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https://ria.ru/20200823/gost-1576198522.html
ZDF: Навального доставили в Германию как "гостя канцлера"
Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера", сообщил телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T13:43
2020-08-23T16:13
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
москва
германия
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> доставили на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> в качестве "гостя канцлера", сообщил телеканал <a href="https://www.zdf.de/nachrichten/politik/berlin-nawalny-charite-zustand-koma-100.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ZDF</a> со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.По данным канала, присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Они считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального в понедельник.
https://ria.ru/20200823/navalnyy-1576188436.html
https://ria.ru/20200822/raskhody-1576148422.html
Мир сошел с ума, проходимец - гость канцлера. Дно пробито в очередной раз.
655
Какие же они смешные со своими демократическими наставлениями всему миру. Надо открыть офис АдГ у кремля ))
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москва
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, москва, германия, берлин (город), происшествия

ZDF: Навального доставили в Германию как "гостя канцлера"

13:43 23.08.2020 (обновлено: 16:13 23.08.2020)
119413
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых, предположительно, находится лидер российского оппозиционного движения Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых, предположительно, находится лидер российского оппозиционного движения Алексей Навальный
© REUTERS / Christian Mang
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера", сообщил телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
По данным канала, присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.

"То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли", — отметил корреспондент ZDF Тео Колл.

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.
Алексей Навальный
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Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Они считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.
Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального в понедельник.
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Обсудить 416
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйМоскваГерманияБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Мир сошел с ума, проходимец - гость канцлера. Дно пробито в очередной раз.
23 августа, 13:47
Сергей Савин
5221321398
Какие же они смешные со своими демократическими наставлениями всему миру. Надо открыть офис АдГ у кремля ))
23 августа, 13:47
Андрей Дашков
2613720046
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