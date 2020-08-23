https://ria.ru/20200823/dzhaz-1576208325.html

Третий день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция

В Крыму начался третий, заключительный день международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T19:02

2020-08-23T19:02

2020-08-23T19:02

koktebel jazz party

koktebel jazz party — 2020

дмитрий киселев

республика крым

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В <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыму</a> начался третий, заключительный день международного джазового фестиваля <a href="https://ria.ru/category_koktebel-jazz-party--2020/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>.На главной сцене выступит трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни. На волошинской сцене сыграет органное трио Владимира Нестеренко.За предыдущие два дня зрители Koktebel Jazz Party смогли насладиться выступлениями Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова, ансамбля бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездного ансамбля Якова Окуня с участием Ларисы Долиной, групп Wild Brass и "Моральный кодекс", народного артиста России Игоря Скляра с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее состава "Лютый бэнд". Кроме того, благодаря прямой трансляции из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> зрители увидели выступление Dave Yaden Band.Впервые Koktebel Jazz Party состоялся в 2003 году по инициативе журналиста <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank">Дмитрия Киселева</a> и вскоре стал одной из визитных карточек полуострова. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.В разные годы в Коктебеле выступали легендарный американский джазовый барабанщик Джимми Кобб, лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза кубинец Гонсало Рубакальба, уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский из Израиля и другие музыканты. В 2017 году мероприятие посетил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня", его организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами мероприятия выступают: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, портал TimeOut.ru и радио Sputnik.

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республика крым

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koktebel jazz party — 2020, дмитрий киселев, республика крым