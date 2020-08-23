Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сезон джаза в Коктебеле открывает аккредитацию
Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200823/dzhaz-1576208325.html
Третий день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция
В Крыму начался третий, заключительный день международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T19:02
2020-08-23T19:02
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
дмитрий киселев
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576193708_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_0219a77ec6036132bcff8996b381ad5c.jpg
В <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крыму</a> начался третий, заключительный день международного джазового фестиваля <a href="https://ria.ru/category_koktebel-jazz-party--2020/" target="_blank">Koktebel Jazz Party</a>.На главной сцене выступит трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни. На волошинской сцене сыграет органное трио Владимира Нестеренко.За предыдущие два дня зрители Koktebel Jazz Party смогли насладиться выступлениями Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова, ансамбля бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездного ансамбля Якова Окуня с участием Ларисы Долиной, групп Wild Brass и "Моральный кодекс", народного артиста России Игоря Скляра с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее состава "Лютый бэнд". Кроме того, благодаря прямой трансляции из <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелеса</a> зрители увидели выступление Dave Yaden Band.Впервые Koktebel Jazz Party состоялся в 2003 году по инициативе журналиста <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank">Дмитрия Киселева</a> и вскоре стал одной из визитных карточек полуострова. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.В разные годы в Коктебеле выступали легендарный американский джазовый барабанщик Джимми Кобб, лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза кубинец Гонсало Рубакальба, уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский из Израиля и другие музыканты. В 2017 году мероприятие посетил <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня", его организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами мероприятия выступают: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, портал TimeOut.ru и радио Sputnik.
9
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Koktebel Jazz Party. День третий
LIVE: Koktebel Jazz Party. День третий
2020-08-23T19:02
true
PT1S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576193708_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_4be24e18e36b623b1f251f1090e928c9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
koktebel jazz party — 2020, дмитрий киселев, республика крым

Третий день фестиваля Koktebel Jazz Party. Прямая трансляция

19:02 23.08.2020
2241
В Крыму начался третий, заключительный день международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.
На главной сцене выступит трио Даниила Крамера, Chetmen, Bril Family — патриарха отечественного джаза Игоря Бриля и его сыновей, саксофонистов Александра и Дмитрия, с участием вокалистки Мариам Мерабовой. Завершит фестиваль биг-бэнд Сергея Головни. На волошинской сцене сыграет органное трио Владимира Нестеренко.
За предыдущие два дня зрители Koktebel Jazz Party смогли насладиться выступлениями Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова, ансамбля бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездного ансамбля Якова Окуня с участием Ларисы Долиной, групп Wild Brass и "Моральный кодекс", народного артиста России Игоря Скляра с группой Jazz Classic Community, Анастасии Лютовой и ее состава "Лютый бэнд". Кроме того, благодаря прямой трансляции из Лос-Анджелеса зрители увидели выступление Dave Yaden Band.
Впервые Koktebel Jazz Party состоялся в 2003 году по инициативе журналиста Дмитрия Киселева и вскоре стал одной из визитных карточек полуострова. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.
В разные годы в Коктебеле выступали легендарный американский джазовый барабанщик Джимми Кобб, лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза кубинец Гонсало Рубакальба, уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский из Израиля и другие музыканты. В 2017 году мероприятие посетил Владимир Путин.
Фестиваль проводит МИА "Россия сегодня", его организацией занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party поддерживает Министерство культуры. Информационными партнерами мероприятия выступают: ВГТРК, Радио Jazz 89.1 FM, интернет-кинотеатр TVzavr, портал TimeOut.ru и радио Sputnik.
Второй день Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

На Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 10

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Майшев

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
2 из 10

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

Певец, актер Игорь Скляр с коллективом Jazz Classic Community на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
3 из 10

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

Выступление участников творческого дуэта Коровин и Фагот
4 из 10

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Майшев

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

Музыкант, солист группы Моральный кодекс Сергей Мазаев выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 10

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
6 из 10

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня
7 из 10

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
8 из 10

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

Посетители танцуют во время выступления музыканта, солиста группы Моральный кодекс Сергея Мазаева на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
9 из 10

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

Посетители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
10 из 10

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
1 из 10

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 10

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 10

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

© РИА Новости / Алексей Майшев
4 из 10

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
5 из 10

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Майшев
6 из 10

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

© РИА Новости / Алексей Майшев
7 из 10

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

© РИА Новости / Алексей Майшев
8 из 10

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Алексей Майшев
9 из 10

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
10 из 10

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
20101119
Обсудить 9
Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020Дмитрий КиселевРеспублика Крым
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин наградил медалью Ушакова 17 американцев
Последствия ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса на Калужском шоссе в ТиНАО
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 16 человек
Вы красавцы! Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Отец погибшего при взрыве в Ярославле мальчика обратился к россиянам
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Силовики обстреляли засевших в частном доме боевиков в Ингушетии. Кадры спецоперации
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Сахар
Названы "полезные" продукты, которые на самом деле опасно есть
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Снег, выпавший в селе Куруш, Дагестан, 23 августа 2020
В самом южном населенном пункте России выпал снег
Посетители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Второй день Koktebel Jazz Party
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
Бронеавтомобиль Тигр в варианте багги на военно-техническом форуме Армия 2020
"Это лучшая техника в мире": главные новинки форума "Армия-2020"
Патроны от автомата Калашникова
Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ
Экоактивистка Грета Тунберг
Соратники Греты Тунберг обесточили Калифорнию. На очереди Германия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния