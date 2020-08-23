https://ria.ru/20200823/batiskaf-1576194434.html
Разработчик доработает батискаф, опустившийся в Марианскую впадину
Глубоководный аппарат серии "Витязь-Д", предназначенный для подводных исследований, пока не будут передавать заказчикам - Минобороны и РАН, в ближайшие два года РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T11:08
2020-08-23T11:08
2020-08-23T11:08
риа наука
форум "армия — 2020"
виктор литвиненко
российская академия наук
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571206718_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d2d42c6645664c1db7fb226fe4a7b42d.jpg
<strong>КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Глубоководный аппарат серии "Витязь-Д", предназначенный для подводных исследований, пока не будут передавать заказчикам - Минобороны и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, в ближайшие два года его доработают и создадут улучшенную версию, сообщил журналистам руководитель направления физико-математических исследований Фонда перспективных исследований <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Litvinenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Литвиненко</a> на форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a>."Продлеваем этот проект еще на два года. Будем его превращать в подводный космический корабль. Решили дополнительное оборудование поставить, улучшить. Системы видеонаблюдения будут развиваться", - сказал он.Помимо того, создаётся вторая версия батискафа, который будет кардинально отличаться от первого.При этом следующие точки погружения в океан после исследования Марианской впадины еще не определены."Это будет какое-то интересное место, наверное, уже не Марианская впадина. Будем искать место в Мировом океане. Очень много мест. Можно нырнуть под шапку Антарктики. Курило-Камчатский желоб мы еще обязательно поисследуем", - рассказал он.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.
https://ria.ru/20200509/1571206567.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573085491.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2020", виктор литвиненко, российская академия наук
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости.
Глубоководный аппарат серии "Витязь-Д", предназначенный для подводных исследований, пока не будут передавать заказчикам - Минобороны и РАН
, в ближайшие два года его доработают и создадут улучшенную версию, сообщил журналистам руководитель направления физико-математических исследований Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко
на форуме "Армия-2020"
.
"Продлеваем этот проект еще на два года. Будем его превращать в подводный космический корабль. Решили дополнительное оборудование поставить, улучшить. Системы видеонаблюдения будут развиваться", - сказал он.
Помимо того, создаётся вторая версия батискафа, который будет кардинально отличаться от первого.
"Их уже два. Один мы оставим в таком виде, лишь чуть доведем техническую готовность, а второй будет космически отличаться от него", - сказал он.
При этом следующие точки погружения в океан после исследования Марианской впадины еще не определены.
"Это будет какое-то интересное место, наверное, уже не Марианская впадина. Будем искать место в Мировом океане. Очень много мест. Можно нырнуть под шапку Антарктики. Курило-Камчатский желоб мы еще обязательно поисследуем", - рассказал он.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.