https://ria.ru/20200823/batiskaf-1576194434.html

Разработчик доработает батискаф, опустившийся в Марианскую впадину

Глубоководный аппарат серии "Витязь-Д", предназначенный для подводных исследований, пока не будут передавать заказчикам - Минобороны и РАН, в ближайшие два года РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T11:08

2020-08-23T11:08

2020-08-23T11:08

риа наука

форум "армия — 2020"

виктор литвиненко

российская академия наук

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости.</strong> Глубоководный аппарат серии "Витязь-Д", предназначенный для подводных исследований, пока не будут передавать заказчикам - Минобороны и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, в ближайшие два года его доработают и создадут улучшенную версию, сообщил журналистам руководитель направления физико-математических исследований Фонда перспективных исследований <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Litvinenko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Литвиненко</a> на форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a>."Продлеваем этот проект еще на два года. Будем его превращать в подводный космический корабль. Решили дополнительное оборудование поставить, улучшить. Системы видеонаблюдения будут развиваться", - сказал он.Помимо того, создаётся вторая версия батискафа, который будет кардинально отличаться от первого.При этом следующие точки погружения в океан после исследования Марианской впадины еще не определены."Это будет какое-то интересное место, наверное, уже не Марианская впадина. Будем искать место в Мировом океане. Очень много мест. Можно нырнуть под шапку Антарктики. Курило-Камчатский желоб мы еще обязательно поисследуем", - рассказал он.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.

https://ria.ru/20200509/1571206567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573085491.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", виктор литвиненко, российская академия наук