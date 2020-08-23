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Туризм
https://ria.ru/20200823/anapa-1576100705.html
Эксперты: Анапа стала одним из туристических хитов этого лета
Спрос на билеты в Анапу вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым летом, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T12:39
2020-08-23T12:39
туризм
куда можно лететь
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туризм
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новости - туризм
москва
анапа
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Спрос на билеты в Анапу вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым летом, сообщает Туту.ру.По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, число желающих отправиться в этот курортный город летом 2020 года выросло, а билеты туда стали гораздо доступнее — в среднем на 24 процента.Около половины тех, кто прилетает на самолете, — это путешественники из Москвы, на втором месте по спросу курорт у гостей из Санкт-Петербурга, замыкает тройку Екатеринбург. Далее следуют Красноярск, Уфа, Новосибирск. Доля тех, кто прибывает из этих мест, выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Средний чек по авиабилетам из различных городов России составил 13 039 рублей, из Москвы — 10 144 рублей, из Санкт-Петербурга -—14 248 рублей.Эксперты уточняют, что до Анапы можно добраться и на поезде. Из Москвы это будет стоить от 2 022 рублей в одну сторону, из Санкт-Петербурга — от 3 535 рублей.Автобусом удобно ехать жителям южных регионов, хотя можно и из Москвы. Билет в одну сторону стоит от 2 400 рублей. Но в пути нужно будет провести почти сутки.На самом курорте эксперты советуют посетить природный заказник Бугазская коса, песчаные пляжи в селе Витязево и Джемете, а также галечные — в селе Сукко или в Большом Утрише, где есть можжевеловые холмы реликтового заповедника.Также в сервисе уточняют, что Анапа считается одним из лучших городов в России для виндсёрфинга. Три занятия с инструктором обойдутся примерно в 6000 рублей. Также можно взять напрокат сапборд (800 рублей в час).Есть и точки, где проводят зарядки на сапах и устраивают три прогулки в день: на рассвете, закате, если повезет, с дельфинами (1000 рублей за два часа). Кроме того, в Анапе можно заняться кайтингом и дайвингом.
https://ria.ru/20200821/puteshestviya-1576070645.html
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куда можно лететь, куда поехать, курорт, туризм, туристы, новости - туризм, москва, анапа, санкт-петербург

Эксперты: Анапа стала одним из туристических хитов этого лета

12:39 23.08.2020
8031
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Анапе
Отдыхающие в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Спрос на билеты в Анапу вырос на 28 процентов по сравнению с прошлым летом, сообщает Туту.ру.
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, число желающих отправиться в этот курортный город летом 2020 года выросло, а билеты туда стали гораздо доступнее — в среднем на 24 процента.
Около половины тех, кто прилетает на самолете, — это путешественники из Москвы, на втором месте по спросу курорт у гостей из Санкт-Петербурга, замыкает тройку Екатеринбург. Далее следуют Красноярск, Уфа, Новосибирск. Доля тех, кто прибывает из этих мест, выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
Средний чек по авиабилетам из различных городов России составил 13 039 рублей, из Москвы — 10 144 рублей, из Санкт-Петербурга -—14 248 рублей.
Эксперты уточняют, что до Анапы можно добраться и на поезде. Из Москвы это будет стоить от 2 022 рублей в одну сторону, из Санкт-Петербурга — от 3 535 рублей.
Автобусом удобно ехать жителям южных регионов, хотя можно и из Москвы. Билет в одну сторону стоит от 2 400 рублей. Но в пути нужно будет провести почти сутки.
На самом курорте эксперты советуют посетить природный заказник Бугазская коса, песчаные пляжи в селе Витязево и Джемете, а также галечные — в селе Сукко или в Большом Утрише, где есть можжевеловые холмы реликтового заповедника.
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Также в сервисе уточняют, что Анапа считается одним из лучших городов в России для виндсёрфинга. Три занятия с инструктором обойдутся примерно в 6000 рублей. Также можно взять напрокат сапборд (800 рублей в час).
Есть и точки, где проводят зарядки на сапах и устраивают три прогулки в день: на рассвете, закате, если повезет, с дельфинами (1000 рублей за два часа). Кроме того, в Анапе можно заняться кайтингом и дайвингом.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьКурортТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваАнапаСанкт-Петербург
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