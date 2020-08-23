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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200823/1576111590.html
Запоминать все легко и быстро. Как использовать приемы мнемоники?
Почему какую-то информацию запомнить легко, а что-то даже после усиленной зубрежки не задерживается в голове? Решить эту проблему помогает мнемоника. Рассказываем о самых популярных методах, которые помогают выучить и запомнить цифры, последовательности слов или целые языки.
2020-08-23T12:00
2020-08-23T12:00
как это по-русски
подкаст
образование - общество
общество
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Запоминать всё легко и быстро. Как использовать приемы мнемоники?
Почему какую-то информацию запомнить легко, а что-то даже после усиленной зубрежки не задерживается в голове? Решить эту проблему помогает мнемоника. Рассказываем о самых популярных методах, которые помогают выучить и запомнить цифры, последовательности слов или целые языки.
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аудио, подкаст, образование - общество, общество

Запоминать все легко и быстро. Как использовать приемы мнемоники?

12:00 23.08.2020
1984
Как это по-русски
Запоминать всё легко и быстро. Как использовать приемы мнемоники?
Вчера, 12:00
Почему какую-то информацию запомнить легко, а что-то даже после усиленной зубрежки не задерживается в голове? Решить эту проблему помогает мнемоника. Рассказываем о самых популярных методах, которые помогают выучить и запомнить цифры, последовательности слов или целые языки.
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Эпизод подготовил Артём Буфтяк
Голос эпизода Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастОбразование - ОбществоОбщество
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