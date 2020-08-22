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В США пользователи WeChat подали иск с требованием отменить указ Трампа
Группа пользователей WeChat в США подала иск против администрации американского президента Дональда Трампа в попытке отменить его "антиконституционный" указ,... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:51
2020-08-22T08:51
tiktok
wechat
дональд трамп
сан-франциско
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Группа пользователей <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> подала иск против администрации американского президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в попытке отменить его "антиконституционный" указ, запрещающий транзакции при помощи этой соцсети, сообщает газета <a href="https://www.wsj.com/articles/lawsuit-claims-u-s-wechat-ban-is-unconstitutional-11598059765?mod=searchresults&amp;page=1&amp;pos=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Street Journal</a> со ссылкой на документ.Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>.Газета отмечает, что иск в окружной суд города <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a> подали некоммерческая организация US WeChat Users Alliance, а также представители малого бизнеса и частные лица. Истцы утверждают, что они не связаны с технологическим гигантом КНР Tencent, которая разрабатывает WeChat.Подавшие иск подчеркивают, что указ президента нарушает права пользователей WeChat на свободу слова, равную защиту по закону и право на ведение правосудия надлежащим образом."Мы думаем, что запрет на использование приложения, если они в конце концов об этом заявят, неконституционен. Если они уберут приложение с рынка, мы будем за него бороться", - приводит газета слова одного из адвокатов истцов Майкла Бьена.Защитник также добавил, что при помощи иска они пытаются добиться, чтобы администрация Трампа сообщила о том, какие именно транзакции будут запрещены этим указом. Помимо этого, по словам Бьена, запрет незаконно направлен на американцев китайского происхождения.WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в 1 миллиард.Трамп обвинил WeChat в сборе данных об американцах, что может привести к шпионажу, шантажу и слежке за физическими лицами и компаниями в США.
https://ria.ru/20200807/1575472067.html
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сан-франциско
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tiktok, wechat, дональд трамп, сан-франциско, китай, сша, в мире

В США пользователи WeChat подали иск с требованием отменить указ Трампа

08:51 22.08.2020
594
© Фото : предоставлено HuaweiСмартфон
Смартфон
© Фото : предоставлено Huawei
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Группа пользователей WeChat в США подала иск против администрации американского президента Дональда Трампа в попытке отменить его "антиконституционный" указ, запрещающий транзакции при помощи этой соцсети, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на документ.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР.
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Газета отмечает, что иск в окружной суд города Сан-Франциско подали некоммерческая организация US WeChat Users Alliance, а также представители малого бизнеса и частные лица. Истцы утверждают, что они не связаны с технологическим гигантом КНР Tencent, которая разрабатывает WeChat.
Подавшие иск подчеркивают, что указ президента нарушает права пользователей WeChat на свободу слова, равную защиту по закону и право на ведение правосудия надлежащим образом.
"Мы думаем, что запрет на использование приложения, если они в конце концов об этом заявят, неконституционен. Если они уберут приложение с рынка, мы будем за него бороться", - приводит газета слова одного из адвокатов истцов Майкла Бьена.
Защитник также добавил, что при помощи иска они пытаются добиться, чтобы администрация Трампа сообщила о том, какие именно транзакции будут запрещены этим указом. Помимо этого, по словам Бьена, запрет незаконно направлен на американцев китайского происхождения.
WeChat — программа, сочетающая мессенджер, соцсеть и систему электронных платежей, разрабатываемая гигантом китайской коммуникационной индустрии Tencent Holdings. Число ее пользователей оценивается более чем в 1 миллиард.
Трамп обвинил WeChat в сборе данных об американцах, что может привести к шпионажу, шантажу и слежке за физическими лицами и компаниями в США.
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TikTokWeChatДональд ТрампСан-ФранцискоКитайСШАВ мире
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