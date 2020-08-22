https://ria.ru/20200822/vrach-1576142623.html
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации Национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение Алексея Навального в Омске. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:54
2020-08-22T14:54
2020-08-22T20:29
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омск
берлин (город)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Заведующий отделением анестезиологии-реанимации Национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>.По его словам, члены семьи пациента по отношению к врачам были максимально корректны и внимательны.В Омске находились жена Навального Юлия, его брат Олег, а также пресс-секретарь Кира Ярмыш, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и врач Анастасия Васильева.Теплых рассказал, что доктора были в постоянном контакте с токсикологическими лабораториями. В течение всей ночи директор одного из профильных институтов лично координировал исследования в разных учреждениях.По его словам, после того как состояние пациента стабилизировали, бригаде, прилетевшей за Навальным из Германии, предложили начать перевозку.Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.По данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, на борту пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта.Омские медики не выявили ядов и их следов в крови и моче пациента. Врачи назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких специалистов и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию при принятии на себя всех рисков. Вылет отложили до утра, чтобы пилоты могли отдохнуть.В субботу специальный медицинский самолет перевез пациента в Берлин, его доставили в клинику "Шарите".В фонде, организовавшем транспортировку, заявили, что Навальный хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Александр Невский
" Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех. "- Вот это точно, в этом вся их суть, идея и задачи. В этом вся их гниль, какими бы красивыми и революционными словами они не прикрывались.
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Ольга Занкова
прям короля лечили...досталось бедным врачам
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омск
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры транспортировки Алексея Навального из омской больницы в Берлин
Бригада медиков вывезла блогера Алексея Навального из отделения острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи №1 и погрузила в реанимобиль, который должен доставить его в аэропорт, откуда его отправят самолетом в Германию, передает корреспондент РИА Новости. Ранее омские врачи разрешили вывезти Навального на лечение за рубеж. За блогером в Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. По словам врачей, мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы его жизни нет. При этом вылет самолета отложили до утра по просьбе немецкой медицинской бригады. Как передает корреспондент РИА Новости, реанимобиль приехал к отделению острых отравлений омской больницы после 5.00 (2:00 мск). Бригада медиков выгрузила каталку для перевозки пациента и зашла в приемное отделение.
2020-08-22T14:54
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Полиция перегородила проезд в приемный покой больницы в Берлине, куда доставили Навального
У клиники в Берлине, куда привезли Навального, значительно усилена охрана. Полиция перегородила проезд в приемный покой, журналистов попросили освободить площадку перед входом.
2020-08-22T14:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омск, берлин (город), общество
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации Национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение Алексея Навального
в Омске
.
По его словам, члены семьи пациента по отношению к врачам были максимально корректны и внимательны.
"В то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех. У врачей нет диагноза — ага, нет, но все версии, которые отрабатываются, рассказывали семье. Комы неясного генеза — целая панель, требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чем честно говорится, и прочее, и прочее. Транслируется же все наоборот", — написал Теплых в фейсбуке.
В Омске находились жена Навального Юлия, его брат Олег, а также пресс-секретарь Кира Ярмыш, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и врач Анастасия Васильева.
Теплых рассказал, что доктора были в постоянном контакте с токсикологическими лабораториями. В течение всей ночи директор одного из профильных институтов лично координировал исследования в разных учреждениях.
По его словам, после того как состояние пациента стабилизировали, бригаде, прилетевшей за Навальным из Германии, предложили начать перевозку.
"Еще час назад немецкие коллеги, утверждавшие, что готовы транспортировать в любое время и в любом состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых. И что больной находится в стабильном состоянии и может находиться там, где он находится, еще десять часов, пока пилоты не отдохнут. Вот если бы он был в критическом состоянии, тогда бы они полетели. Ждал, что толпа пойдет к гостинице с криками: "Увози, увози". Неа. И окружение вдруг замолкло. Переживали за пациента только врачи и несчастная семья. Как это называется? Избирательная подача новостей?" — написал Теплых.
Госпитализация Алексея Навального
В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска
в Москву, экстренно приземлился в Омске
. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.
По данным авиакомпании S7
, на борту пассажир ничего не ел и не пил. Перед вылетом он выпил чай в кофейне аэропорта.
Омские медики не выявили ядов и их следов в крови и моче пациента. Врачи назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
После консилиума российских и немецких специалистов и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию при принятии на себя всех рисков. Вылет отложили до утра, чтобы пилоты могли отдохнуть.
В субботу специальный медицинский самолет перевез пациента в Берлин, его доставили в клинику "Шарите".
В фонде, организовавшем транспортировку, заявили, что Навальный хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.