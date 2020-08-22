https://ria.ru/20200822/stipendiya-1576187513.html

Онищенко назвал размер достойной стипендии

Размер стипендий в российских вузах должен соответствовать прожиточному минимуму, заявил порталу Ura.ru первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T23:20

2020-08-22T23:20

2020-08-22T23:20

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. Размер стипендий в российских вузах должен соответствовать прожиточному минимуму, заявил порталу <a href="https://ura.news/news/1052446386?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a> первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a>."Дать возможность жить, не жируя, и учиться нормально — это правильно. Если ему не на что жить, то качество обучения страдает", — пояснил он.Онищенко добавил, что студентов нужно поощрять за хорошую успеваемость. Например, в советские времена учащиеся могли получать обычную, повышенную и ленинскую стипендию, сказал он.Кроме того, при определении размера выплат важно учитывать возможности учебного заведения — с точки зрения престижности, качества подготовки и авторитета, указал депутат. Стипендии также могут разниться в зависимости от региона, считает собеседник портала.

https://ria.ru/20200813/1575762203.html

katorjnik Как человек, получающий сотни тысяч в месяц, может знать сколько нужно студенту? 33

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, геннадий онищенко, общество