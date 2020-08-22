https://ria.ru/20200822/son-1576119325.html

Кардиолог указал на связь сна и слабоумия

Пожилым людям необходимо спать не больше и не меньше определенного врачами количества часов. Если они недосыпают, то страдает сердце, если злоупотребляют сном,... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T04:02

2020-08-22T04:02

2020-08-22T04:02

сон

здоровье - общество

сон

общество

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Пожилым людям необходимо спать не больше и не меньше определенного врачами количества часов. Если они недосыпают, то страдает сердце, если злоупотребляют <a href="https://ria.ru/product_son/" target="_blank">сном</a>, то высок риск получить слабоумие, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576091198.html">радио Sputnik</a> кардиолог Владимир Хорошев.Восемь часов – это оптимальное количество часов сна для среднестатистического человека. Считается, что за это время организм полностью восстанавливается И если в молодости недосып довольно легко компенсируется, то людям постарше обязательно нужно спать столько, сколько положено, это жизненно необходимо, объясняет Владимир Хорошев. При этом спать слишком много пожилым людям не менее опасно, чем недосыпать. Кардиолог Владимир Хорошев предупреждает, что злоупотребление сном ведет к слабоумию."Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать еще. Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден. Исследования показали, что сон больше 9, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию. Избыточный сон тоже нежелателен", – уточнил в интервью радио Sputnik доктор Хорошев.

https://ria.ru/20200723/1574757799.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сон, здоровье - общество, сон, общество