Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/son-1576119325.html
Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
Пожилым людям необходимо спать не больше и не меньше определенного врачами количества часов. Если они недосыпают, то страдает сердце, если злоупотребляют сном,... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T04:02
2020-08-22T04:02
сон
здоровье - общество
сон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/99526/59/995265912_0:0:2272:1278_1400x0_80_0_0_9eb90ac01ed2e573c169414bed862ae6.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Пожилым людям необходимо спать не больше и не меньше определенного врачами количества часов. Если они недосыпают, то страдает сердце, если злоупотребляют <a href="https://ria.ru/product_son/" target="_blank">сном</a>, то высок риск получить слабоумие, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576091198.html">радио Sputnik</a> кардиолог Владимир Хорошев.Восемь часов – это оптимальное количество часов сна для среднестатистического человека. Считается, что за это время организм полностью восстанавливается И если в молодости недосып довольно легко компенсируется, то людям постарше обязательно нужно спать столько, сколько положено, это жизненно необходимо, объясняет Владимир Хорошев. При этом спать слишком много пожилым людям не менее опасно, чем недосыпать. Кардиолог Владимир Хорошев предупреждает, что злоупотребление сном ведет к слабоумию."Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать еще. Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден. Исследования показали, что сон больше 9, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию. Избыточный сон тоже нежелателен", – уточнил в интервью радио Sputnik доктор Хорошев.
https://ria.ru/20200723/1574757799.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/99526/59/995265912_244:0:2272:1521_1400x0_80_0_0_f3634dab7d7994a2c0f7392fa33858d9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сон, здоровье - общество, сон, общество

Кардиолог указал на связь сна и слабоумия

04:02 22.08.2020
12511
© Fotolia / Karen WintonБессонница
Бессонница
© Fotolia / Karen Winton
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожилым людям необходимо спать не больше и не меньше определенного врачами количества часов. Если они недосыпают, то страдает сердце, если злоупотребляют сном, то высок риск получить слабоумие, рассказал радио Sputnik кардиолог Владимир Хорошев.
Восемь часов – это оптимальное количество часов сна для среднестатистического человека. Считается, что за это время организм полностью восстанавливается И если в молодости недосып довольно легко компенсируется, то людям постарше обязательно нужно спать столько, сколько положено, это жизненно необходимо, объясняет Владимир Хорошев.
"У людей в возрасте, тех, кто старше 55 лет и приближаются к 60 годам, должен быть определенный режим сна. У них всегда должен быть спокойный сон не менее восьми часов в сутки. Если пожилые будут спать меньше, то их организм физически будет не успевать восстанавливать ресурсную базу, что скажется на работе всех органов. От этого будут страдать головной мозг, сердце, печень и желудок. Об этом надо помнить", – дал совет в эфире радио Sputnik кардиолог.
При этом спать слишком много пожилым людям не менее опасно, чем недосыпать. Кардиолог Владимир Хорошев предупреждает, что злоупотребление сном ведет к слабоумию.
"Не надо забывать, что многие люди в возрасте злоупотребляют сном. Они говорят, что устали за свою жизнь и хотят поспать еще. Дело в том, что слишком долгий сон у пожилых людей тоже вреден. Исследования показали, что сон больше 9, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии. Это заболевание приводит к когнитивным нарушениям головного мозга. В итоге это может привести к старческому слабоумию. Избыточный сон тоже нежелателен", – уточнил в интервью радио Sputnik доктор Хорошев.
Спящий мужчина
23 июля, 04:00
Ортопед назвал способ улучшить сон
8712185833
Обсудить 4
сонЗдоровье - ОбществосонОбщество
Рекомендуем
Промо-ролик Службы внешней разведки Украины
СВР Украины показала, как передает данные через затопленную станцию "Мир"
Раковые клетки
Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток
Девушка разговаривает по телефону
Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова прокомментировала отказ отца от услуг Пашаева
Военнослужащий в экипировке Ратник
Журналиста Forbes восхитил российский "Ратник"
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
Овсяная каша с клубникой
Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
Актер Михаил Ефремов
"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
Грибы
Названо самое гиблое место для грибников
Кадры транспортировки Алексея Навального из омской больницы в Берлин
Самолет с Навальным вылетел в Германию из Омска
Девушка в наушниках
Названа опасность беспроводных наушников
Полеты истребителей МиГ-31 в стратосфере
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле попал на видео
Логотип госкорпорации Роскосмос
"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
Актер Михаил Ефремов
Трунов оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09В Госдуме ответили на сообщения о причастности России к мятежу в Мали
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:46В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Лента новостейМолния